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Мама Криштиану Роналду рассказала, сколько еще будет играть ее сын
А также раскрыла дальнейшие планы звездного португальца
Getty Images / Global Images Ukraine
Долореш Авейру, мама форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделилась о том, что планирует ее сын делать после завершения карьеры футболиста.
"Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до сорока лет", – приводит слова Авейру издание The Sun.
Отметим, в нынешнем сезоне 36-летний Роналду отыграл 19 матчей за "МЮ" во всех турнирах, забил 13 голов и выполнил 15 результативных передач.
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