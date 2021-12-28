Мама Криштиану Роналду рассказала, сколько еще будет играть ее сын

Долореш Авейру, мама форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделилась о том, что планирует ее сын делать после завершения карьеры футболиста.

"Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до сорока лет", – приводит слова Авейру издание The Sun.

Отметим, в нынешнем сезоне 36-летний Роналду отыграл 19 матчей за "МЮ" во всех турнирах, забил 13 голов и выполнил 15 результативных передач.