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Первая осечка Рангника в АПЛ. Видео голов и обзор матча Ньюкасл - МЮ 1:1

Англия
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"Ньюкасл" был близок к первой с начала декабря победе

Первая осечка Рангника в АПЛ. Видео голов и обзор матча Ньюкасл - МЮ 1:1

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор неизвестен

UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" считался абослютным фаворитом матча против "Ньюкасла": соперник занимает предпоследнюю строчку в таблице и проиграл три последних поединка. Однако именно "сороки" в дебюте встречи открыли счёт и удерживали победный результат более часа. Только ближе к завершению встречи Эдинсон Кавани помог "дьяволам" избежать позора и свести встречу хотя бы к ничьей. После трёх побед кряду МЮ оступается, не сумев обойти "Вест Хэм" и "Тоттенхэм": команда Ральфа Рангника пока только седьмая.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Аллан Сен-Максимен 7 – Эдинсон Кавани 71

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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