Первая осечка Рангника в АПЛ. Видео голов и обзор матча Ньюкасл - МЮ 1:1

"Манчестер Юнайтед" считался абослютным фаворитом матча против "Ньюкасла": соперник занимает предпоследнюю строчку в таблице и проиграл три последних поединка. Однако именно "сороки" в дебюте встречи открыли счёт и удерживали победный результат более часа. Только ближе к завершению встречи Эдинсон Кавани помог "дьяволам" избежать позора и свести встречу хотя бы к ничьей. После трёх побед кряду МЮ оступается, не сумев обойти "Вест Хэм" и "Тоттенхэм": команда Ральфа Рангника пока только седьмая.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Аллан Сен-Максимен 7 – Эдинсон Кавани 71