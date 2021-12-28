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Первая осечка Рангника в АПЛ. Видео голов и обзор матча Ньюкасл - МЮ 1:1
"Ньюкасл" был близок к первой с начала декабря победе
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед"
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Аллан Сен-Максимен 7 – Эдинсон Кавани 71
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