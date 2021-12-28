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Mundo Deportivo в испанский День дураков опубликовало новость, что Роналду хочет в Барсу
Жесткий розыгрыш от испанской прессы
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанское издание Mundo Deportivo удивило "инсайдом" о переходе Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону".
Источник сообщил о том, что португальский форвард разочаровался в проекте "манкунианцев" и методах главного тренера Ральфа Рангника, и хочет покинуть клуб этой зимой.
Криштиану предпочитает перейти в "Барселону" и уже связался с Жерар Пике, чтобы тот донес идею до Хави Эрнандеса. Кроме того, Mundo Deportivo раскрывает бытовые детали трансфера. Форвард планирует снимать дом Лионеля Месси, который сейчас выступает за "Пари Сен-Жермен". Аргентинец дал согласие, взяв обещание, что Роналду не тронет его "Золотые мячи".
Этот инсайд мог бы шокировать все инфопространство, однако все гораздо более приземленное. Дело в том, что сегодня в Испании отмечают День смеха и у журналистов получилась довольно жесткая выходка.
⚠ ¡Cristiano Ronaldo se ofrece al Barça!— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 28, 2021
???? El portugués no está a gusto en Manchester y ha contactado con Xavi a través de Piqué, mientras Jorge Mendes ya negocia con Laportahttps://t.co/CeqL40yBcd pic.twitter.com/fnYuwYPZlt
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