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Mundo Deportivo в испанский День дураков опубликовало новость, что Роналду хочет в Барсу

Англия
(1 голосов)

Жесткий розыгрыш от испанской прессы

Mundo Deportivo в испанский День дураков опубликовало новость, что Роналду хочет в Барсу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание Mundo Deportivo удивило "инсайдом" о переходе Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону".

Источник сообщил о том, что португальский форвард разочаровался в проекте "манкунианцев" и методах главного тренера Ральфа Рангника, и хочет покинуть клуб этой зимой.

Криштиану предпочитает перейти в "Барселону" и уже связался с Жерар Пике, чтобы тот донес идею до Хави Эрнандеса. Кроме того, Mundo Deportivo раскрывает бытовые детали трансфера. Форвард планирует снимать дом Лионеля Месси, который сейчас выступает за "Пари Сен-Жермен". Аргентинец дал согласие, взяв обещание, что Роналду не тронет его "Золотые мячи".

Этот инсайд мог бы шокировать все инфопространство, однако все гораздо более приземленное. Дело в том, что сегодня в Испании отмечают День смеха и у журналистов получилась довольно жесткая выходка.

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В статье: Криштиану Роналду Барселона Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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NORDOS
28.12.2021 в 14:29
в мундо вміють писати фейки. це вони у своїх руськіх колег навчилися
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0
0
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Барселиниус (землянин)
28.12.2021 в 13:42
Прикольно! Особенно за ЗМ понравилось. В Барселоне умеют шутить.
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0
-4


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