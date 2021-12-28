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Севилья сделала запрос в Манчестер Юнайтед об аренде Марсьяля
Форвард может сменить клубную прописку
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в ближайшее время может сменить клубную прописку. Интерес к футболисту проявляет "Севилья".
По данным Sky Sports, испанский клуб уже отправил официальный запрос "манкунианцам". Речь идет об аренде до конца сезона. Контракт 26-летнего француза с "красными дьяволами" действует до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед" и забил один гол.
Ранее сообщалось, что интерес к форварду также проявляют "Барселона" и "Ювентус.
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