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Севилья сделала запрос в Манчестер Юнайтед об аренде Марсьяля

Англия
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Форвард может сменить клубную прописку

Севилья сделала запрос в Манчестер Юнайтед об аренде Марсьяля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в ближайшее время может сменить клубную прописку. Интерес к футболисту проявляет "Севилья".

По данным Sky Sports, испанский клуб уже отправил официальный запрос "манкунианцам". Речь идет об аренде до конца сезона. Контракт 26-летнего француза с "красными дьяволами" действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед" и забил один гол.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду также проявляют "Барселона" и "Ювентус.

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В статье: Севилья Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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