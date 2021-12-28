АПЛ. Первая победа Вест Хэма за шесть матчей, Пэлас разгромил Норвич

Одна победа и семь поражений в последних восьми матчах Премьер-лиги. Не сменит ли “Уотфорд” тренера во второй раз в сезоне?

Команда Раньери вернулась после продолжительной паузы, но не смогла продемонстрировать ничего внятного против “Вест Хэма”, который в последний раз побеждал четвертого декабря. “Хаммерс” вновь провалили старт игры, пропустив быстрый гол от Эммануэля Денниса, но еще в первом тайме смогли перевернуть игру, а после перерыва добавили третий и четвертый мяч.

Для нигерийского форварда “Уотфорда” этот гол стал уже восьмым в чемпионате, еще Деннис отличился пятью ассистами. Сложно представить, что будет с “шершнями”, когда 24-летний нападающий отправится на Кубок Африки.

Быстрый гол не помог “Уотфорду”, а скорее даже навредил. Команда Раньери принялась тянуть времени в любой ситуации, и глубоко отошла к своим воротам.

Да, у “Вест Хэма” не самая лучшая позиционная атака в лиге, но и “Уотфорд”, нельзя сказать, что умеет лишать соперника шансов впереди. В итоге “хаммерс” расшатали оборону хозяев. Сиссоко проспал подключение Соучека после паса Боуэна и чех отправил мяч в ворота.

Через две минуты “Вест Хэм” забил второй. Потеря мяча “Уотфорда” на своей половине поля, Лансини на Антонио, точный пас в штрафную и Бенрахма отправил мяч в ворота.

Были ли у “Уотфорда” какие-то шансы? За исключением двух моментов уже при счете 4:1 вспомнить что-то сложно. После перерыва игра проходила по удобному для гостей сценарию. Их третий гол был отменен из-за фола Соучека в центре поля, но затем серия ошибок игроков “Уотфорда” привела к пенальти, и Нобл точно пробил с точки.

Напоследок свой первый мяч в АПЛ забил Никола Влашич. Все для него сделал Джеррод Боуэн. Он красиво обыграл Сьерральту на фланге и выкатил мяч под удар хорвату.

4:1 – “Вест Хэм” выигрывает впервые за шесть матчей во всех турнирах, всего в девятый раз в Премьер-лиге.

FULL-TIME Watford 1-4 West Ham@WestHam come from behind to win convincingly at Vicarage Road, with Tomas Soucek, Said Benrahma, Mark Noble and Nikola Vlasic on target#WATWHU pic.twitter.com/1AbOpWhPBt — Premier League (@premierleague) December 28, 2021

“Кристал Пэлас” – домашняя команда. После невнятного выезда против “Тоттенхэма” в прошлом туре “орлы” уверенно победили в домашнем матче “Норвич”. “Канарейки” выглядели просто беспомощно, и только чудо поможет им избежать вылета.

Проблемы “Норвича” не должны волновать “Кристал Пэлас”. “Орлы” без главного тренера Патрика Виейра, а также двух ведущих игроков (Галлахер и Заа) комфортно себя чувствовали в игре против аутсайдера и забили три безответных гола. Эдуар реализовал пенальти за фол на Хьюзе, а затем выполнил два ассиста на Матета и Шлуппа. 3:0 – “Кристал Пэлас” поднимается на девятое место, “Норвич” остается последним.

FULL-TIME Crystal Palace 3-0 Norwich



Odsonne Edouard, Jean-Philippe Mateta and Jeffrey Schlupp score the goals in a dominant display from @CPFC #CRYNOR pic.twitter.com/U2HcNwa7D9 — Premier League (@premierleague) December 28, 2021

Чемпионат Англии, 20-й тур

Уотфорд, “Викаредж Роуд”

“Уотфорд” – “Вест Хэм” 1:4

Голы: Деннис 4 – Соучек 27, Бенрахма 29, Нобл 58 (пен.), Влашич 90+2

“Уотфорд”: Бахманн – Фемения (Луза 40), Сьерральта, Кэткарт, Масина – Куцка – Эрнандес (Педро 46), Туфан (Сема 62), Сиссоко, Кинг – Деннис

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку 82) – Нобл, Соучек – Боуэн, Лансини, Бенрахма (Влашич 85) – Антонио

Предупреждение: Доусон 81

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Норвич” 3:0

Голы: Эдуар 8 (пен.), Матета 38, Шлупп 42

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен (Томкинс 83), Гэхи, Митчелл – Шлупп, Куяте, Хьюз (Миливоевич 73) – Матета (Бентеке 81), Эдуар, Айю

“Норвич”: Ганн – Яннулис (Уильямс 46), Соренсен, Гибсон, Байрэм – Маклин, Гилмор, Ле-Мелу – Плахета (Сарджент 81), Ида, Цолис (Роу 68)

Предупреждения: Эдуар 22 – Гибсон 10, Байрэм 29