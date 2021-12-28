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АПЛ. Первая победа Вест Хэма за шесть матчей, Пэлас разгромил Норвич
Аутсайдеры проигрывают, команды с верхней половины таблицы – побеждают
Getty Images / Global Images Ukraine
Одна победа и семь поражений в последних восьми матчах Премьер-лиги. Не сменит ли “Уотфорд” тренера во второй раз в сезоне?
Команда Раньери вернулась после продолжительной паузы, но не смогла продемонстрировать ничего внятного против “Вест Хэма”, который в последний раз побеждал четвертого декабря. “Хаммерс” вновь провалили старт игры, пропустив быстрый гол от Эммануэля Денниса, но еще в первом тайме смогли перевернуть игру, а после перерыва добавили третий и четвертый мяч.
Для нигерийского форварда “Уотфорда” этот гол стал уже восьмым в чемпионате, еще Деннис отличился пятью ассистами. Сложно представить, что будет с “шершнями”, когда 24-летний нападающий отправится на Кубок Африки.
Быстрый гол не помог “Уотфорду”, а скорее даже навредил. Команда Раньери принялась тянуть времени в любой ситуации, и глубоко отошла к своим воротам.
Да, у “Вест Хэма” не самая лучшая позиционная атака в лиге, но и “Уотфорд”, нельзя сказать, что умеет лишать соперника шансов впереди. В итоге “хаммерс” расшатали оборону хозяев. Сиссоко проспал подключение Соучека после паса Боуэна и чех отправил мяч в ворота.
Через две минуты “Вест Хэм” забил второй. Потеря мяча “Уотфорда” на своей половине поля, Лансини на Антонио, точный пас в штрафную и Бенрахма отправил мяч в ворота.
IRONS! ????#WATWHU pic.twitter.com/fGeyP4ccMg— West Ham United (@WestHam) December 28, 2021
Были ли у “Уотфорда” какие-то шансы? За исключением двух моментов уже при счете 4:1 вспомнить что-то сложно. После перерыва игра проходила по удобному для гостей сценарию. Их третий гол был отменен из-за фола Соучека в центре поля, но затем серия ошибок игроков “Уотфорда” привела к пенальти, и Нобл точно пробил с точки.
Напоследок свой первый мяч в АПЛ забил Никола Влашич. Все для него сделал Джеррод Боуэн. Он красиво обыграл Сьерральту на фланге и выкатил мяч под удар хорвату.
4:1 – “Вест Хэм” выигрывает впервые за шесть матчей во всех турнирах, всего в девятый раз в Премьер-лиге.
FULL-TIME Watford 1-4 West Ham@WestHam come from behind to win convincingly at Vicarage Road, with Tomas Soucek, Said Benrahma, Mark Noble and Nikola Vlasic on target#WATWHU pic.twitter.com/1AbOpWhPBt— Premier League (@premierleague) December 28, 2021
“Кристал Пэлас” – домашняя команда. После невнятного выезда против “Тоттенхэма” в прошлом туре “орлы” уверенно победили в домашнем матче “Норвич”. “Канарейки” выглядели просто беспомощно, и только чудо поможет им избежать вылета.
Проблемы “Норвича” не должны волновать “Кристал Пэлас”. “Орлы” без главного тренера Патрика Виейра, а также двух ведущих игроков (Галлахер и Заа) комфортно себя чувствовали в игре против аутсайдера и забили три безответных гола. Эдуар реализовал пенальти за фол на Хьюзе, а затем выполнил два ассиста на Матета и Шлуппа. 3:0 – “Кристал Пэлас” поднимается на девятое место, “Норвич” остается последним.
FULL-TIME Crystal Palace 3-0 Norwich— Premier League (@premierleague) December 28, 2021
Odsonne Edouard, Jean-Philippe Mateta and Jeffrey Schlupp score the goals in a dominant display from @CPFC #CRYNOR pic.twitter.com/U2HcNwa7D9
Чемпионат Англии, 20-й тур
Уотфорд, “Викаредж Роуд”
“Уотфорд” – “Вест Хэм” 1:4
Голы: Деннис 4 – Соучек 27, Бенрахма 29, Нобл 58 (пен.), Влашич 90+2
“Уотфорд”: Бахманн – Фемения (Луза 40), Сьерральта, Кэткарт, Масина – Куцка – Эрнандес (Педро 46), Туфан (Сема 62), Сиссоко, Кинг – Деннис
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку 82) – Нобл, Соучек – Боуэн, Лансини, Бенрахма (Влашич 85) – Антонио
Предупреждение: Доусон 81
Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Норвич” 3:0
Голы: Эдуар 8 (пен.), Матета 38, Шлупп 42
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен (Томкинс 83), Гэхи, Митчелл – Шлупп, Куяте, Хьюз (Миливоевич 73) – Матета (Бентеке 81), Эдуар, Айю
“Норвич”: Ганн – Яннулис (Уильямс 46), Соренсен, Гибсон, Байрэм – Маклин, Гилмор, Ле-Мелу – Плахета (Сарджент 81), Ида, Цолис (Роу 68)
Предупреждения: Эдуар 22 – Гибсон 10, Байрэм 29
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