Лестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Лестер Сити" сейчас переживает не лучшие времена. "Лисы" выиграли только один поединок из шести последних, а два дня назад потерпели разгромное фиаско от "Ман Сити", проиграв чемпиону Англии с хоккейным счётом 3:6. "Ливерпуль" на Boxing Day отдыхал, поэтому теперь на "свежих ногах" получает возможность нанести команде Брендана Роджерса, который ранее стоял у руля мерсисайдцев, очередное поражение.

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