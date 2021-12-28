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Лестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мерсисайдцы продолжают погоню за "Манчестер Сити"
"Лестер Сити" сейчас переживает не лучшие времена. "Лисы" выиграли только один поединок из шести последних, а два дня назад потерпели разгромное фиаско от "Ман Сити", проиграв чемпиону Англии с хоккейным счётом 3:6. "Ливерпуль" на Boxing Day отдыхал, поэтому
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