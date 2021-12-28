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Лестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Мерсисайдцы продолжают погоню за "Манчестер Сити"

Лестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Новина українською

"Лестер Сити" сейчас переживает не лучшие времена. "Лисы" выиграли только один поединок из шести последних, а два дня назад потерпели разгромное фиаско от "Ман Сити", проиграв чемпиону Англии с хоккейным счётом 3:6. "Ливерпуль" на Boxing Day отдыхал, поэтому теперь на "свежих ногах" получает возможность нанести команде Брендана Роджерса, который ранее стоял у руля мерсисайдцев, очередное поражение.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Ливерпуль Лестер Сити
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