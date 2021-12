АПЛ. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1. Несколько сантиметров офсайда забрали у шпор два очка

Английская Премьер-лига, 20-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Главное – это результат, и он для обеих команд достаточно хорош. "Саутгемптон" в очередной раз не проиграл на своем поле в этом чемпионате, и всего у команды только одно поражение в девяти матчах на "Сент-Мерис". Однако наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте установил более веское достижение, став первым тренером в истории команды, который в стартовых семи поединках чемпионата не уступил ни разу. Да еще мог выиграть, однако это не дали сделать очень жестокие правила офсайда.

До перерыва обе команды поровну атаковали, а в основном мяч во время наступлений находился у центральных защитников – их на поле сегодня было шесть (по три у каждой). Но из игры мало что получалось. Первыми заставили затрепетать сетку ворот соперника гости: Бен Дэвис открыл счет после навеса со стандарта. Правда, гол был отменен из-за офсайда.

А вот на 25-й минуте после вбрасывания из аута провалилась опорная зона "Тоттенхэма", позволив Ворду-Праусу разрядить свою пушку и попасть с подбора в правый угол ворот. В третьем матче подряд забил капитан хозяев, однако впервые это сделал из игры (ранее был прямой удар со штрафного и реализованный пенальти).

The sweetest of strikes ????



The @SouthamptonFC captain delivers for the third match in a row!#SOUTOT // @Prowsey16 pic.twitter.com/qUF0IIvk39