АПЛ. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1. Несколько сантиметров офсайда забрали у шпор два очка

Английская Премьер-лига, 20-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Главное – это результат, и он для обеих команд достаточно хорош. "Саутгемптон" в очередной раз не проиграл на своем поле в этом чемпионате, и всего у команды только одно поражение в девяти матчах на "Сент-Мерис". Однако наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте установил более веское достижение, став первым тренером в истории команды, который в стартовых семи поединках чемпионата не уступил ни разу. Да еще мог выиграть, однако это не дали сделать очень жестокие правила офсайда.

До перерыва обе команды поровну атаковали, а в основном мяч во время наступлений находился у центральных защитников – их на поле сегодня было шесть (по три у каждой). Но из игры мало что получалось. Первыми заставили затрепетать сетку ворот соперника гости: Бен Дэвис открыл счет после навеса со стандарта. Правда, гол был отменен из-за офсайда.

А вот на 25-й минуте после вбрасывания из аута провалилась опорная зона "Тоттенхэма", позволив Ворду-Праусу разрядить свою пушку и попасть с подбора в правый угол ворот. В третьем матче подряд забил капитан хозяев, однако впервые это сделал из игры (ранее был прямой удар со штрафного и реализованный пенальти).

The sweetest of strikes ????



The @SouthamptonFC captain delivers for the third match in a row!#SOUTOT // @Prowsey16 pic.twitter.com/qUF0IIvk39 — Premier League (@premierleague) December 28, 2021

Но шпоры не прекращали свое давление. Чтобы сбить темп атак, "святые" совсем забыли о своей "святости" и очень грубо играли. Арбитр в первом тайме продемонстрировал игрокам "Саутгемптона" три желтые карточки, и две из них были адресованы центрбеку Мохаммеду Салису, который на 39 минуте привез пенальти и покинул поле. Кейн приговор с точки реализовал, забив уже 11 гол в ворота “Саутгемптона” в своей карьере – одна из самых любимых его команд.

Второй тайм показался более ярким на моменты, особенно их было много в "шпор", ведь они играли в большинстве. Уже на 53-й минуте Кейн получил длинную передачу от партнера, немного пробежал с мячом и попал в правый угол, но… несколько сантиметров офсайда украли дубль у английского нападающего. Это – скрупулезное издевательство, но пока правила именно таковы.

Интересно, что на 67-й минуте "Тоттенхэм" забил и третий нелегальный гол, ведь в атаке фол в свой пассив записал Догерти – здесь все справедливо (собственно как и прежде). До финального свистка "Саутгемптон" пользовался лишь контрвыпадами, но в основном защищался и прессинговал, ведь больше чем 3/4 времени мяч находился у подопечных Конте.

Пока шпоры не могут качественно и быстро строить атаки даже против 10 соперников. Во втором тайме гости нанесли 18 ударов, но лишь несколько из них были опасными. Форстер дважды спасал свою команду, сначала отразив удар Догерти, а затем еще и на 90+4 минуте погасив пожар во время нашествия “Тоттенхэма”. Тогда и Кейн и Хиль могли вырывать победу, но в итоге на табло ничейный результат.

FULL-TIME Southampton 1-1 Spurs



10-man Southampton stand firm to claim a hard-earned point#SOUTOT pic.twitter.com/jCbAV5NCEN — Premier League (@premierleague) December 28, 2021

"Саутгемптон" благодаря двум очкам поднялся на две позиции выше и идет 12-м. "Тоттенхэм" же потерял пятую строчку турнирной таблицы, ведь в параллельном поединке "Вест Хэм" победил , однако не нужно забывать о двух встречах команды Конте в запасе. Сейчас "шпоры" пятью зачетными пунктами уступают лигочемпионовскому четвертому месту. Еще бы им реализацию подлатать.

"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Джеймс Уорд-Праус 25 – Гарри Кейн 41 (пен.)

"Саутгемптон": Форстер – Уокер-Питерс – Валери, Беднарек, Салису, Перро – Армстронг, Уорд-Праус, Диалло – Лонг (Броха 71), Армстронг (Редмонд 83)

"Тоттенхэм": Льорис - Санчес, Дайер, Дэвис - Эмерсон (Хиль 77), Винкс, Хойбьерг, Регилон (Догерти 46) - Алли (Моура 62), Кейн, Сон

Предупреждения: Уокер-Питерс 13, Салису 27,39, Хазенхюттль 30 (главный тренер), Армстронг 51 – Регилон 45+1, Винкс 69

Удаление: Салису 39 (вторая желтая)