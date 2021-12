АПЛ. Лестер - Ливерпуль 1:0. Удар Шмейхеля по чемпионским амбициям 

Преодолев все обстоятельства против себя (ни одного центрального защитника в составе, всего один день отдыха после матча с “Манчестер Сити” в воскресенье) “Лестер” добыл сенсационный результат, обыграв на “Кинг Пауэр Стэдиум” “Ливерпуль”. Это поражение может стоить команде Юргена Клоппа чемпионства.

Янник Вестергор, слабо сыгравший против “Сити”, остался в запасе и пару центрбеков “Лестера” составили номинально центрхавы Амарти и Чоудури. Именно в таком положении иногда оказывался в прошлом сезоне “Ливерпуль”, отправляя Фабиньо и Хендерсона на последнюю линию.

За исключением нескольких потерь (дисквалификация Робертсона, травма Тьяго), это был основной “Ливерпуль”, не игравший, в отличие от “Лестера”, свой матч на Боксинг Дэй. Что делает победу “лис” еще более выдающейся.

Но в первые минуты матча сложно было предположить, что хозяева смогут заработать три очка. “Ливерпуль” бомбардировал ворота Шмейхеля ударами, и “Лестер” оставался в игре только благодаря своему киперу. Первый ключевой сэйв случился на 16-й минуте, когда датчанин потянул пенальти Салаха (форварда “Ливерпуля” второй раз в карьере не забил пенальти в АПЛ). Сам же египтянин был на добивании, но отправил мяч в перекладину.

Just @kschmeichel1 , showing that Mo Salah is human! ???? @LCFC | #LEILIV pic.twitter.com/hwhwHMhwf2

Затем Шмейхель справился с ударом Хендерсона головой на ближней штанге, еще раз датчанин спас, среагировав поднятой рукой вверх на хитрый удар Салаха.

“Лестер” рассчитывал на контратаки, и пару раз Варди находил удачные позиции, но защитники “Ливерпуля” справлялись со своей работой, в частности великолепный блок выполнил Матип.

После перерыва у “Ливерпуля” были промахи Жоты и Мане, но многие атаки гостей прерывались и самоотверженными действиями игроков “Лестера”, в частности сложно не вспомнить эпизод, когда атакующий хавбек “лис” Мэддисон ценой травмы выполняет чистый подкат у своей штрафной, выбивая мяч на угловой. Работа игроков “Лестера” сегодня была выше всяких похвал.

И в итоге “Лестер”, а не “Ливерпуль”, забил единственный гол в матче. Дьюсбери-Холл разобрался на фланге и выполнил пас на Лукмана, ван Дейк промедлил с реакций и форвард “Лестера” пробил Алиссона. Всего три минуты назад Лукман вышел на замену – браво Роджерс.

Off the bench, in the goals ✅@Alookman_ // #LEILIV pic.twitter.com/Y7iMVlECff