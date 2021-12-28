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Гарри Невилл: Я думаю Почеттино подходит МЮ. Он извлекает из игроков максимум

Англия
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Гарри Невилл: Я думаю Почеттино подходит МЮ. Он извлекает из игроков максимум

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл считает, что менеджер "ПСЖ" Маурисио Почеттино стал бы идеальным тренером для "дьяволов". "Считаю, в конце сезона МЮ назначит правильного тренера на долгий срок", – приводит его слова Sky Sports.

"Я не думаю, что Конте подошел бы "Юнайтед". Считаю, в конце сезона "МЮ" назначит правильного тренера на долгий срок.

Я бы хотел, чтобы следующим тренером стал Почеттино, так как он знаком с АПЛ. Думаю, он поставил бы команде правильный стиль. Ощущение, что его момент настал. Он работает с большими звездами, у них есть характер, это личности.

Почеттино всегда мне нравился, его методы мне симпатичны. Думаю, он подходит клубу, так как хорошо работает и с молодежью.

Маурисио извлекает из игроков максимум, это хороший тренер. А еще я считаю, что он правильно подходит к работе с людьми. Но у него контракт с "ПСЖ". Если у него там все будет хорошо, его, конечно, не отпустят", – сказал Невилл.

Напомним, что у Рангника подписано с МЮ соглашение до лета 2022 года. После он будет выполнять консультационные функции.

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В статье: Гари Невилл Ральф Рангник Маурисио Почеттино Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник:
skysports.com

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