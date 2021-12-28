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Матч между Эвертоном и Ньюкаслом перенесли из-за травм и коронавируса у гостей

Англия
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Премьер-лига все ещё не думает о переносе туров

Матч между Эвертоном и Ньюкаслом перенесли из-за травм и коронавируса у гостей

Фото: Sky Sports

Новина українською

Матч 20-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ньюкаслом", который должен был состояться 30 декабря, перенесен на другую дату. У "сорок" слишком большое количество травмированных и заразившихся коронавирусом игроков.

Новая дата проведения матча станет известна позднее.

Напомним, что в понедельник был поставлен очередной рекорд позитивных тестов на коронавирус в Премьер-лиге – 90.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ньюкасл
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Источник:
nufc.co.uk

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