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Матч между Эвертоном и Ньюкаслом перенесли из-за травм и коронавируса у гостей
Премьер-лига все ещё не думает о переносе туров
Фото: Sky Sports
Матч 20-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ньюкаслом", который должен был состояться 30 декабря, перенесен на другую дату. У "сорок" слишком большое количество травмированных и заразившихся коронавирусом игроков.
Новая дата проведения матча станет известна позднее.
Напомним, что в понедельник был поставлен очередной рекорд позитивных тестов на коронавирус в Премьер-лиге – 90.
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Источник:nufc.co.uk
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