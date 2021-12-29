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Экс-форвард Зари снова забил, но этого было мало. ВИДЕО, как Вест Хэм разгромил Уотфорд

Англия
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Смотреть видео обзор матча Уотфорд - Вест Хэм, чемпионат Англии, 28 декабря 2021

Экс-форвард Зари снова забил, но этого было мало. ВИДЕО, как Вест Хэм разгромил Уотфорд

фото - twitter.com/tomassoucek28

UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча Уотфорд – Вест Хэм, которые встречались в 20-м туре английской Премьер-лиги. Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте – снова отличился Деннис Бонавентуре, который свой европейский путь начинал в луганской Заре. Для форварда это пятый гол в последних шести матчах, всего он забил уже 8 голов в текущем чемпионате Англии. Однако Уотфорд пока не соответствует уровню молотобойцев – Вест Хэм очень быстро отыгрался и забил еще три мяча. Команда Мойеса обошла Тоттенхэм и поднялась на пятую строчку (правда, у шпор и МЮ на два матча меньше). Ярмоленко за игрой наблюдал со скамейки запасных.

Английская Премьер-лига. 20-й тур
Уотфорд – Вест Хэм 1:4
Голы: Деннис 4 - Соучек 27, Бенрахма 29, Нобл 58 пен., Влашич 90+2

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В статье: Уотфорд Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деннис Бонавентуре
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