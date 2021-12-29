"Героическое выступление". Тренер Лестера высказался о победе над Ливерпулем

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился эмоциями после победы над "Ливерпулем" (1:0) в рамках 20-тура АПЛ.

"Произошедшее тяжело описать словами. За 48 часов сыграть против "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"… Абсолютно героическое выступление. Понимали, что временами нам придется тяжело в защите, но также мы знали, что можем играть и в футбол. Потрясающий результат для нас против одной из лучших команд мира.

Мы одержали несколько больших побед, завоевали несколько важных титулов, но есть одна вещь, которая не подвергалась сомнению – это дух команды. Порой мы играли плохо, но никогда не прекращали борьбу – и мы увидели это.

Каспер Шмейхель – топ-голкипер, один из лучших в Европе. Он проявил себя, когда был нам нужен", – цитирует Роджерса BBC.