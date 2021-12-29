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"Все закономерно". Клопп отреагировал на поражение от Лестера

Англия
(1 голосов)

Наставник "красных" дал комментарий после матча АПЛ

"Все закономерно". Клопп отреагировал на поражение от Лестера

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выездное поражение от "Лестера" (0:1) в поединке 20-го тура УПЛ.

"Безусловно, заслуженный результат для "Лестера". Это была очень странная игра. Мы сыграли недостаточно хорошо. То, как мы обращались с мячом, не совсем правильно. Мы провели очень плохой матч, так что все закономерно.

Те решения, которые мы принимали, были плохими. Возможно, чуть-чуть не хватило удачи. Но что есть, то есть. У нас должно быть больше голевых моментов. Да, их было достаточно, чтобы выиграть. Однако если вы проиграли, значит, нужно создавать больше.

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Мы начали матч хорошо, но сначала полностью потеряли ритм, а затем просто не смогли его вернуть. "Лестер" играл два дня назад, так что они все заслужили. У них был один удар в створ ворот, шансов много не было. Нам нужно лучше защищаться. Обычно именно так мы и делаем, но сложно объяснить, почему это не получилось сделать сегодня.

Между нами и "Манчестер Сити" образовался большой отрыв. Но в данный момент это не моя проблема. Если будем играть в наш обычный футбол, то будет шанс побеждать чаще", – заявил Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Лестер Сити
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Источник:
BBC

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.12.2021 в 11:08
""Між нами та "Манчестер Сіті" утворився великий відрив. Але зараз це не моя проблема."" Таки так - це проблема МанСіті - повинні пригальмувати...
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football_soccer (Украина)
29.12.2021 в 12:20
ну естественно это не проблема Клоппа, ведь за последний месяц с его интервью мы уже успели понять, что во всех бедах Клоппа виноваты : кубок Африки и злобные антиваксеры. Не дают ему думать о футболе )
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