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"Все закономерно". Клопп отреагировал на поражение от Лестера
Наставник "красных" дал комментарий после матча АПЛ
Фото: liverpoolfc.com
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выездное поражение от "Лестера" (0:1) в поединке 20-го тура УПЛ.
"Безусловно, заслуженный результат для "Лестера". Это была очень странная игра. Мы сыграли недостаточно хорошо. То, как мы обращались с мячом, не совсем правильно. Мы провели очень плохой матч, так что все закономерно.
Те решения, которые мы принимали, были плохими. Возможно, чуть-чуть не хватило удачи. Но что есть, то есть. У нас должно быть больше голевых моментов. Да, их было достаточно, чтобы выиграть. Однако если вы проиграли, значит, нужно создавать больше.
Мы начали матч хорошо, но сначала полностью потеряли ритм, а затем просто не смогли его вернуть. "Лестер" играл два дня назад, так что они все заслужили. У них был один удар в створ ворот, шансов много не было. Нам нужно лучше защищаться. Обычно именно так мы и делаем, но сложно объяснить, почему это не получилось сделать сегодня.
Между нами и "Манчестер Сити" образовался большой отрыв. Но в данный момент это не моя проблема. Если будем играть в наш обычный футбол, то будет шанс побеждать чаще", – заявил Клопп.
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