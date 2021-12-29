"Все закономерно". Клопп отреагировал на поражение от Лестера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выездное поражение от "Лестера" (0:1) в поединке 20-го тура УПЛ.

"Безусловно, заслуженный результат для "Лестера". Это была очень странная игра. Мы сыграли недостаточно хорошо. То, как мы обращались с мячом, не совсем правильно. Мы провели очень плохой матч, так что все закономерно.

Те решения, которые мы принимали, были плохими. Возможно, чуть-чуть не хватило удачи. Но что есть, то есть. У нас должно быть больше голевых моментов. Да, их было достаточно, чтобы выиграть. Однако если вы проиграли, значит, нужно создавать больше.