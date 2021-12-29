Снова ковид. Тренер Арсенала пропустит матч против Ман Сити

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

39-летний специалист был изолирован и не сможет присутствовать на ближайшем матче своей команды. К слову, в марте 2020 года испанец стал первым представителем АПЛ, который подхватил COVID-19.

???? Mikel Arteta will miss our match against Manchester City on New Year’s Day, after testing positive for COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) December 29, 2021

Напомним, в рамках 21-го тура АПЛ "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити". Поединок состоится 1 января в Лондоне и начнется в 14:30.

Добавим, что "канониры" идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков. Команда Пепа Гвардиолы лидирует, имея в своем активе 47 зачетных пунктов.