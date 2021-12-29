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Снова ковид. Тренер Арсенала пропустит матч против Ман Сити
Специалист был изолирован на неопределенное время
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
39-летний специалист был изолирован и не сможет присутствовать на ближайшем матче своей команды. К слову, в марте 2020 года испанец стал первым представителем АПЛ, который подхватил COVID-19.
???? Mikel Arteta will miss our match against Manchester City on New Year’s Day, after testing positive for COVID-19— Arsenal (@Arsenal) December 29, 2021
Напомним, в рамках 21-го тура АПЛ "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити". Поединок состоится 1 января в Лондоне и начнется в 14:30.
Добавим, что "канониры" идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков. Команда Пепа Гвардиолы лидирует, имея в своем активе 47 зачетных пунктов.
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