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Снова ковид. Тренер Арсенала пропустит матч против Ман Сити

Англия
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Специалист был изолирован на неопределенное время

Снова ковид. Тренер Арсенала пропустит матч против Ман Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

39-летний специалист был изолирован и не сможет присутствовать на ближайшем матче своей команды. К слову, в марте 2020 года испанец стал первым представителем АПЛ, который подхватил COVID-19.

Напомним, в рамках 21-го тура АПЛ "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити". Поединок состоится 1 января в Лондоне и начнется в 14:30.

Добавим, что "канониры" идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков. Команда Пепа Гвардиолы лидирует, имея в своем активе 47 зачетных пунктов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
ФК Арсенал

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