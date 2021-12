Снова ковид. Тренер Арсенала пропустит матч против Ман Сити

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

39-летний специалист был изолирован и не сможет присутствовать на ближайшем матче своей команды. К слову, в марте 2020 года испанец стал первым представителем АПЛ, который подхватил COVID-19.

