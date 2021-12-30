Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Брентфорд - Манчестер Сити 0:1. Десятая победа подряд
Гол Фодена в первом тайме определил победителя матча
Фото: PA/Автор - John Walton
Плюс восемь от “Челси” при равном количестве игр, плюс девять от “Ливерпуля” (на одну игру больше), десятая подряд победа "Сити" в чемпионате.
Матч “Брентфорд” – “Манчестер Сити” был очень беден на события. “Брентфорд” – это команда, которая любит смело и быстро атаковать, но в игре против “Манчестер Сити” (и учитывая большие кадровые проблемы “пчел”), этот подход был бы слишком наивным и романтичным. “Брентфорд” продемонстрировал свою гибкость, и сыграл против “Сити” так, как это сделал “Вулверхэмптон” несколько туров назад. Глубокая пятерка защитников, перед ними – тройка центрхав, перекрывающих центр поля и впереди два форварда – сильный, атлетичный Тоуни и быстрый Висса.
Можно сказать, что план “Брентфорда” работал. У “Сити” был мяч и контроль, но не было ни моментов, ни ударов. На старте второй десятиминутки “Брентфорд” даже смог создать пару моментов у ворот Эдерсона. Сначала Диаш едва не забил автогол, но Эдерсон продемонстрировал свою реакцию, и сразу хозяева хитро исполнили угловой, но никто не смог протолкнуть мяч в ворота "Сити".
Трибуны завелись, они испытывали восторг, казалось, что “пчелы” будут только добавлять и добавлять.
Но “Манчестер Сити” сразу же ответил своим голом. Первым ударом в матче. Канселу и Де Брюйне выполнили пару передач друг другу, а затем бельгиец шикарным пасом нашел в штрафной Фодена. Движение воспитанника “Сити” (ему минимально удалось избежать офсайда) и удар в одно касание – все было исполнено просто великолепно.
The deftest of touches from @PhilFoden ????#BREMCI | @ManCity pic.twitter.com/27iE3yV6ay— Premier League (@premierleague) December 29, 2021
Атакующий запал “Брентфорда” пропал и команда Томаса Франка свой следующий удар выполнила только в середине второго тайма. Но у своих ворот хозяева продолжали сохранять компактность, и “Сити”, действующий не на пределе своих возможностей, практически не создавал моментов у ворот Фернандеса. Помимо гола Фодена из офсайда, моментов у “Сити” не было.
Во втором тайме игра по-прежнему проходила с не самым высоким уровнем интенсивности. “Брентфорд” не давал пространства “Сити”, и помимо дальнего удара де Брюйне в штангу острых моментов у гостей не было. “Брентфорд” пытался найти свой шанс после редкой контратаки или углового, но и команда Гвардиолы на своей половине поля не ошибалась.
Гвардиола не выглядел совсем уж спокойным на скамейке запасных, и казалось, что на 87-й минуте ему наконец-то удастся вздохнуть с облегчением, так как Ляпорт забил после стандарта, но оказалось, что у защитника “Манчестер Сити” был офсайд.
Тем не менее, ничего так и не изменилось. 1:0 – достойная игра “Брентфорда” без мяча, но не в атаке, “Манчестер Сити” выжал максимум из минимума. Именно так становятся чемпионами.
#ManCity in the #PL in 2021:— City Xtra (@City_Xtra) December 29, 2021
✅ Most Wins [36]
✅ Most Points [110]
✅ Most Goals [113]
✅ Most Clean Sheets [24]
✅ Fewest Defeats [6] pic.twitter.com/oEfTCsNNHo
Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных. На левом фланге сегодня играл Аке, а Зинченко вероятно вернется в старт первого января, в матче против “Арсенала”.
Чемпионат Англии, 20-й тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Манчестер Сити” 0:1
Гол: Фоден 16
“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Соренсен – Расмуссен, Баптист, Йенсен, Оньека (Бидструп 75), Томпсон (Годдос 82) – Висса (Канос 69), Тоуни
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Ляпорт, Диаш, Канселу – Бернарду Силва, Фернандиньо, Де Брюйне – Грилиш, Фоден, Жезус
Популярное сейчас
- Президент Гвинеи футболистам сборной: Кубок Африки или вы компенсируете вложенные в вас деньги
- Стаховский: Тимощук все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта
- Тренер Черноморца: Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать
- Брентфорд сделал повторное предложение по Мудрику
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО