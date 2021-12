АПЛ. Брентфорд - Манчестер Сити 0:1. Десятая победа подряд

Плюс восемь от “Челси” при равном количестве игр, плюс девять от “Ливерпуля” (на одну игру больше), десятая подряд победа "Сити" в чемпионате.

Матч “Брентфорд” – “Манчестер Сити” был очень беден на события. “Брентфорд” – это команда, которая любит смело и быстро атаковать, но в игре против “Манчестер Сити” (и учитывая большие кадровые проблемы “пчел”), этот подход был бы слишком наивным и романтичным. “Брентфорд” продемонстрировал свою гибкость, и сыграл против “Сити” так, как это сделал “Вулверхэмптон” несколько туров назад. Глубокая пятерка защитников, перед ними – тройка центрхав, перекрывающих центр поля и впереди два форварда – сильный, атлетичный Тоуни и быстрый Висса.

Можно сказать, что план “Брентфорда” работал. У “Сити” был мяч и контроль, но не было ни моментов, ни ударов. На старте второй десятиминутки “Брентфорд” даже смог создать пару моментов у ворот Эдерсона. Сначала Диаш едва не забил автогол, но Эдерсон продемонстрировал свою реакцию, и сразу хозяева хитро исполнили угловой, но никто не смог протолкнуть мяч в ворота "Сити".

Трибуны завелись, они испытывали восторг, казалось, что “пчелы” будут только добавлять и добавлять.

Но “Манчестер Сити” сразу же ответил своим голом. Первым ударом в матче. Канселу и Де Брюйне выполнили пару передач друг другу, а затем бельгиец шикарным пасом нашел в штрафной Фодена. Движение воспитанника “Сити” (ему минимально удалось избежать офсайда) и удар в одно касание – все было исполнено просто великолепно.

The deftest of touches from @PhilFoden ???? #BREMCI | @ManCity pic.twitter.com/27iE3yV6ay

Атакующий запал “Брентфорда” пропал и команда Томаса Франка свой следующий удар выполнила только в середине второго тайма. Но у своих ворот хозяева продолжали сохранять компактность, и “Сити”, действующий не на пределе своих возможностей, практически не создавал моментов у ворот Фернандеса. Помимо гола Фодена из офсайда, моментов у “Сити” не было.

Во втором тайме игра по-прежнему проходила с не самым высоким уровнем интенсивности. “Брентфорд” не давал пространства “Сити”, и помимо дальнего удара де Брюйне в штангу острых моментов у гостей не было. “Брентфорд” пытался найти свой шанс после редкой контратаки или углового, но и команда Гвардиолы на своей половине поля не ошибалась.

Гвардиола не выглядел совсем уж спокойным на скамейке запасных, и казалось, что на 87-й минуте ему наконец-то удастся вздохнуть с облегчением, так как Ляпорт забил после стандарта, но оказалось, что у защитника “Манчестер Сити” был офсайд.

Тем не менее, ничего так и не изменилось. 1:0 – достойная игра “Брентфорда” без мяча, но не в атаке, “Манчестер Сити” выжал максимум из минимума. Именно так становятся чемпионами.

#ManCity in the #PL in 2021:



✅ Most Wins [36]

✅ Most Points [110]

✅ Most Goals [113]

✅ Most Clean Sheets [24]

✅ Fewest Defeats [6] pic.twitter.com/oEfTCsNNHo