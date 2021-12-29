В Индии установили статую Криштиану Роналду

Министр науки и технологий индийского штата Гоа Михаэль Лобо сообщил об установке статуи португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Из любви к футболу и по просьбе нашей молодёжи мы установили в парке статую Криштиану Роналду. Она установлена с целью вдохновить нашу молодёжь поднимать футбол на новые высоты", — написал Лобо на своей странице в соцсетях.

36-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн.