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В Индии установили статую Криштиану Роналду

Англия
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Об этом написал министр науки и технологий индийского штата

В Индии установили статую Криштиану Роналду

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Министр науки и технологий индийского штата Гоа Михаэль Лобо сообщил об установке статуи португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Из любви к футболу и по просьбе нашей молодёжи мы установили в парке статую Криштиану Роналду. Она установлена с целью вдохновить нашу молодёжь поднимать футбол на новые высоты", — написал Лобо на своей странице в соцсетях.

36-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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