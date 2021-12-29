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В Индии установили статую Криштиану Роналду
Об этом написал министр науки и технологий индийского штата
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Министр науки и технологий индийского штата Гоа Михаэль Лобо сообщил об установке статуи португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Из любви к футболу и по просьбе нашей молодёжи мы установили в парке статую Криштиану Роналду. Она установлена с целью вдохновить нашу молодёжь поднимать футбол на новые высоты", — написал Лобо на своей странице в соцсетях.
36-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн.
For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021
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