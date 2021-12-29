Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Календарь не проблема. Почему только у нас всего 3 замены, когда мы играем всю зиму?
Немец подошел к критике АПЛ с другой стороны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель высказался по поводу календаря АПЛ, а также отсутствия 5 замен. "Это лишено любого смысла", – приводит его слова The Guardian.
"Я абсолютно этого не понимаю, ноль процентов понимания. Почему только наша лига играет всю зиму и только у нас всего три замены в тяжелейших условиях при коронавирусе?
Это лишено любого смысла. Текущая ситуация действительно беспокоит. Календарь не проблема. Нам нравится такой график. Пять замен ввели в АПЛ, когда пандемия только началась. Сейчас она продолжается, и у меня ощущение, что кто-то не согласен с этим или не хочет задуматься над этим.
Для меня это единственный логичный вывод, потому что ситуация с коронавирусом сказывается на всех, поэтому необходимо как можно больше способов защитить игроков и разделить между ними игровое время. Это мое мнение, и я от него не откажусь", – сказал Тухель.
Напомним, что ранее несколько менеджеров топ-клубов Англии высказались против текущего графика игр в АПЛ. В их числе был Юрген Клопп и Антонио Конте.
Популярное сейчас
- Стаховский: Тимощук все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта
- Тренер Черноморца: Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать
- Довбик: Даже не рассматриваю варианты с переходом в российский клуб
- Liverpool Echo: Бенитес может сразу бросить Миколенко в горнило АПЛ
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО