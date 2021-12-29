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Тухель: Календарь не проблема. Почему только у нас всего 3 замены, когда мы играем всю зиму?

Англия
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Немец подошел к критике АПЛ с другой стороны

Тухель: Календарь не проблема. Почему только у нас всего 3 замены, когда мы играем всю зиму?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель высказался по поводу календаря АПЛ, а также отсутствия 5 замен. "Это лишено любого смысла", – приводит его слова The Guardian.

"Я абсолютно этого не понимаю, ноль процентов понимания. Почему только наша лига играет всю зиму и только у нас всего три замены в тяжелейших условиях при коронавирусе?

Это лишено любого смысла. Текущая ситуация действительно беспокоит. Календарь не проблема. Нам нравится такой график. Пять замен ввели в АПЛ, когда пандемия только началась. Сейчас она продолжается, и у меня ощущение, что кто-то не согласен с этим или не хочет задуматься над этим.

Для меня это единственный логичный вывод, потому что ситуация с коронавирусом сказывается на всех, поэтому необходимо как можно больше способов защитить игроков и разделить между ними игровое время. Это мое мнение, и я от него не откажусь", – сказал Тухель.

Напомним, что ранее несколько менеджеров топ-клубов Англии высказались против текущего графика игр в АПЛ. В их числе был Юрген Клопп и Антонио Конте.

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В статье: Юрген Клопп Антонио Конте Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
theguardian.com

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