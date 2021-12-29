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Авторский коллектив Поттера нивелировал точный выстрел Лукаку. АПЛ. Челси – Брайтон 1:1

Англия
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Another feather in Romelu's cap, but…

Авторский коллектив Поттера нивелировал точный выстрел Лукаку. АПЛ. Челси – Брайтон 1:1

Chelsea

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 20-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Англия)

"Челси" – "Брайтон" 1:1

Голы: Лукаку (28) – Уэлбек (90+1)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен (Чалоба, 46), Рюдигер – Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс (Алонсо, 27) – Маунт, Хадсон-Одои (Канте, 67) – Лукаку

"Брайтон": Санчес – Велтман, Берн, Кукурелья – Лэмпти (Мвепу, 66), Лаллана, Биссума, Марч – Модер (Альсате, 88), Макаллистер (Уэлбек, 80) – Мопе

Предупреждения: Рюдигер (41), Ковачич (58), Хадсон-Одои (64), Маунт (81) – Биссума (81)

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В статье: Ромелу Лукаку Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Дэнни Уэлбек
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