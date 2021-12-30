  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Почему не вмешался VAR". Тухель раскритиковал судейство в матче с Брайтоном
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Почему не вмешался VAR". Тухель раскритиковал судейство в матче с Брайтоном

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Он считает, что был 100-процентный пенальти на Пулишиче

"Почему не вмешался VAR". Тухель раскритиковал судейство в матче с Брайтоном

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью с "Брайтоном" (1:1) в рамках 20-го тура АПЛ.

"Мы знали, что нам противостоит сильный соперник и матч будет непростым. Я не видел ни одного матча, в котором оппоненту было бы легко против них. Было очевидно, что нам придется приложить все силы для победы.

На данный момент у нас слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, что можем ожидать. Кто-то вернулся после долгой травмы, кто-то перенес ковид. Я не могу точно сказать, на что они способны в данный момент.

Мы хорошо начали. Но затем получил травму Джеймс, а вслед за ним пришлось поменять Кристенсена, который был великолепен до этого. Это слишком. Я понимаю, почему у нас возникли трудности против "Брайтона", которому было нечего терять и который играл с уверенностью в своих силах. Тем не менее мы справились со сложностями, а с выходом Канте сумели значительно улучшить игру.

О судействе. Обычно я не комментирую такие моменты, но сегодня были 100-процентный пенальти на Пулишиче и спорный эпизод с участием Маунта перед тем, как наш соперник сравнял счет.

Почему свисток арбитра раздался до того, как мяч пересек линию? У нас есть возможность обратиться для проверки к VAR. Почему мы не можем немного подождать и просмотреть эпизод после?

Кроме того, я не понимаю, почему в моменте с неназначенным пенальти в дело не вмешался VAR", – сказал Тухель.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
chelseafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...