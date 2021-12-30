Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Почему не вмешался VAR". Тухель раскритиковал судейство в матче с Брайтоном
Он считает, что был 100-процентный пенальти на Пулишиче
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью с "Брайтоном" (1:1) в рамках 20-го тура АПЛ.
"Мы знали, что нам противостоит сильный соперник и матч будет непростым. Я не видел ни одного матча, в котором оппоненту было бы легко против них. Было очевидно, что нам придется приложить все силы для победы.
На данный момент у нас слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, что можем ожидать. Кто-то вернулся после долгой травмы, кто-то перенес ковид. Я не могу точно сказать, на что они способны в данный момент.
Мы хорошо начали. Но затем получил травму Джеймс, а вслед за ним пришлось поменять Кристенсена, который был великолепен до этого. Это слишком. Я понимаю, почему у нас возникли трудности против "Брайтона", которому было нечего терять и который играл с уверенностью в своих силах. Тем не менее мы справились со сложностями, а с выходом Канте сумели значительно улучшить игру.
О судействе. Обычно я не комментирую такие моменты, но сегодня были 100-процентный пенальти на Пулишиче и спорный эпизод с участием Маунта перед тем, как наш соперник сравнял счет.
Почему свисток арбитра раздался до того, как мяч пересек линию? У нас есть возможность обратиться для проверки к VAR. Почему мы не можем немного подождать и просмотреть эпизод после?
Кроме того, я не понимаю, почему в моменте с неназначенным пенальти в дело не вмешался VAR", – сказал Тухель.
Популярное сейчас
- Костюк: Назар Волошин - парень улиц, бунтарь, все время недоволен
- Рыкун: Когда был футболистом, мог гульнуть на 2-4 дня
- Мунтян - о коронавирусе: Благодарен врачам, которые, можно сказать, вытащили меня с того света
- Гвардиола не считает Силву, Канселу и Зинченко хорошими защитниками
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- "Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях
Новости по теме
- 23:29 Зарубежные Авторский коллектив Поттера нивелировал точный выстрел Лукаку. АПЛ. Челси – Брайтон 1:1
- 19:12 Прогнозы на футбол Лукаку объявил сезон охоты. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 29.12.2021
- 23:00 Прогнозы на футбол Челси - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 25.09.2021