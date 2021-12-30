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Челси объявил о серьезных убытках в 2021 году

Англия
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Все из-за того, что клуб играл без болельщиков

Челси объявил о серьезных убытках в 2021 году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" после уплаты налогов подготовит отчёт за финансовый год, который завершился 30 июня 2021 года. "Аристократы" ушли в убыток на € 173,47 млн, пишет Sky Sports.

Сообщается, что основные причины финансового убытка "Челси" — игра без болельщиков на трибунах из-за COVID-19 и снижение прибыли от продажи футболистов.

Лондонский клуб по-прежнему получает финансовую поддержку от Fordstam Limited – эта компания принадлежит владельцу "Челси" Роману Абрамовичу.

На данный момент "аристократы" занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Челси (Лондон)
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