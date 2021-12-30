Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси объявил о серьезных убытках в 2021 году
Все из-за того, что клуб играл без болельщиков
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" после уплаты налогов подготовит отчёт за финансовый год, который завершился 30 июня 2021 года. "Аристократы" ушли в убыток на € 173,47 млн, пишет Sky Sports.
Сообщается, что основные причины финансового убытка "Челси" — игра без болельщиков на трибунах из-за COVID-19 и снижение прибыли от продажи футболистов.
Лондонский клуб по-прежнему получает финансовую поддержку от Fordstam Limited – эта компания принадлежит владельцу "Челси" Роману Абрамовичу.
На данный момент "аристократы" занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич выделил трех игроков сборной Украины по итогам года
- Костюк: Диалло будет тяжело сразу заиграть в первой команде Динамо
- Источник: Динамо пролонгировало контракт с Артемом Шабановым
- Шаблий не получит проценты за трансфер Миколенко в Эвертон
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- "Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях