Челси объявил о серьезных убытках в 2021 году

Лондонский "Челси" после уплаты налогов подготовит отчёт за финансовый год, который завершился 30 июня 2021 года. "Аристократы" ушли в убыток на € 173,47 млн, пишет Sky Sports.

Сообщается, что основные причины финансового убытка "Челси" — игра без болельщиков на трибунах из-за COVID-19 и снижение прибыли от продажи футболистов.

Лондонский клуб по-прежнему получает финансовую поддержку от Fordstam Limited – эта компания принадлежит владельцу "Челси" Роману Абрамовичу.

На данный момент "аристократы" занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.