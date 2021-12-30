Джака: Благодаря Артете, я до сих пор играю за Арсенал

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака поделился мнением о главном тренере команды Микеле Артете.

"Микель — тот человек, из-за которого я до сих пор играю за "Арсенал". Все знают, что произошло пару лет назад. Все помнят мой конфликт с болельщиками. Если бы не Артета, я бы сейчас не играл за "Арсенал", — приводит слова Джаки Marca.

Артета возглавил "Арсенал" 19 декабря 2019 года. Под его руководством лондонский клуб выиграл кубок и суперкубок Англии в 2020 году.