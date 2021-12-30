Брентфорд как явление: аналитический футбол и скандинавский оптимизм

В новостях и заметках, посвященных интересу “Брентфорда” к Михаилу Мудрику, клуб из западного Лондона чаще всего обозначается как “новичок” или “аутсайдер” Премьер-лиги. Это все верно – “Брентфорд” не играл в высшем дивизионе с 1947 года и имеет наименьший бюджет в лиге.

Но “Брентфорд” не похож на обычного “новичка” или “аутсайдера” чемпионата. Это очень своеобразный клуб с уникальной системой развития футболистов и непоколебимой верой в свою систему ценностей.

Выход “Брентфорда” в АПЛ стал глотком свежего воздуха для лиги.

Владелец

Новейшая история “Брентфорда” начинается в 2012-м году, когда его мажоритарным акционером стал Мэттью Бенем, фанат клуба с конца 70-х. Бенем по образованию физик (Оксфорд), и прежде чем попасть в мир футбола, он несколько лет он проработал в финансовом секторе. Судьбоносной для Бенем стала встреча с нынешним владельцем “Брайтона” Тони Блумом, профессиональным игроком на ставках.

Блум вместе с Бенемом и еще несколькими учеными в области математики и статистики разработали уникальный алгоритм для определения выигрышных ставок. Для Блума и Бенема было очевидным, что результат – это не показатель силы команды и он не должен иметь определяющего значения в ставке. Футбол – это малорезультативный вид спорта, и удача имеет в нем большое значение. Еще до появления модели xG Блум и Бенем нанимали бесчисленное количество специалистов, которые вживую смотрели за матчами и оценивали качество создаваемых командами шансов. Алгоритм включает всевозможные аспекты футбола, от расстояния выезда на матч или погоды до психологического состояния в клубе и влияния индивидуальных игроков на стиль игры. Настоящим эльдорадо для Блума и Бенема стал рынок азиатского гандикапа.

Happy birthday @matthew_benham



Without you, none of this would be possible! pic.twitter.com/bgPnEfyDsE — Brentford FC (@BrentfordFC) May 18, 2018

В 2004-м году Бенем и Блум со скандалом разошлись, дело дошло до суда. В противовес компании Блума Starlizard Бенем создал организацию Smartodds, которая занимается тем же – предоставляет статистические данные профессиональным игрокам на ставках. Блум и Бенем не разговаривают друг с другом более 15 лет. Когда “Брайтон” в первом круге играл против “Брентфорда” Блум смотрел за игрой вместе с фанатами “чаек” в выездном секторе – настолько он не хотел пересечься с Бенемом в корпоративных помещениях “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”.

Moneyball

Мэттью Бенем был уверен, что с помощью данных и статистического анализа можно управлять и клубом. В 2014 г. по совету консультанта Расмуса Анкерсена он купил датский “Мидтьюлланн”, где были испробованы многие идеи, реализованные позже в “Брентфорде”. В своем первом сезоне с новым владельцем “Мидтьюлланн” впервые в истории выиграл чемпионат Дании, позже впервые пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Между клубами существует синергия, в составе “Брентфорда” семь датских футболистов, датчанин и главный тренер команды Томас Франк.

Из чистой любви к клубу Бенем вложил в “Брентфорд” более 100 млн фунтов, но он также хотел, чтобы клуб развивался органически и мог сам себя содержать. Так “Брентфорд” стал зарабатывать на трансферах.

Скаутская система “Брентфорда” построена на поиске недооцененных футболистов, их развитии, и перепродаже со значительной прибылью.

Главные успехи “Брентфорда”

Нил Мопе: перешел из “Сент-Этьена” в 2017 г. за 1.6 млн фунтов , забил 37 голов, продан в “Брайтон” через два года за 20 млн фунтов.

Олли Уоткинс: перешел из “Эксетера” в 2017 г. за 1.9 млн фунтов фунтов, через три года продан в “Астон Виллу” за 28 млн фунтов.

Саид Бенрахма: перешел из “Ниццы” в 2019 г. за 2.7 млн фунтов, продал в прошлом сезоне “Вест Хэму” за 30 млн фунтов.

Эзри Конса: перешел из “Чарльтона” в 2019 г. за 2.5 млн фунтов, продан через год “Астон Вилле” за 12 млн фунтов.

Крис Мифем: подписан бесплатно из академии “Челси”, продан в “Борнмут” за 12 млн фунтов.

Лучший бомбардир Чемпионшипа прошлого сезона Айвен Тоуни был подписан в “Петерборо” за 5 млн фунтов, сейчас он оценивается в 30 млн фунтов. Незаменимый игрок центра поля Виталий Янельт перешел из “Бохума” за 500 000 фунтов. Осенью за его игрой с трибун “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум” наблюдал главный тренер сборной Германии Ханси Флик.

Скауты и аналитики “Брентфорда” оценивают не только индивидуальные характеристики своих трансферных целей. Важно, чтобы потенциальный новичок смог стать частью игровой системы и способствовал бы проявлению сильных качеств партнеров по команде. К примеру, нет смысла в покупке сильного нападающего, который умеет забивать головой, если в команде нет игрока, который исполняет кроссы. Но важно, чтобы и этот игрок с кроссом мог получать диагонали из глубины от центрального защитника с хорошим пасом.

“Брентфорд” играл в Чемпионшипе с 2014 года, и долго не мог сделать последний шаг в элиту. “Нам не хватало опыта, – рассказывает директор по скаутингу “Брентфорда” Ли Дайкс. – Опыт бесценен. Это все хорошо – брать молодых игроков и развивать их, но о чем они говорят в раздевалке, когда там никого нет? Говорят ли он выходе в АПЛ или о ночных клубах? В этом-то и дело. В 2019 г. мы подписали 29-летнего центрбека Понтуса Янссона из “Лидса”. Это удивило всех. Затем 26-летнего Итана Пиннока (26), который был лучшим защитником Лиги 1. Мы взяли Давида Райю из “Блэкберна” и Кристиана Нергора из “Фиорентины”. Им было по 25. Люди говорили мне – это не “Брентфорд”.

Но мы думали о выходе в элиту. Нергор, Янссон, Райя – они все хотели выйти. Так появляется сплоченность и уверенность. После трех поражений подряд они могли сказать молодым игрокам, чтобы они не переживали, мы справимся с этим. Очень важно строить команду, а не группу игроков. Айвен Тоуни и Виталий Янельт так хорошо вписались в команду, потому что их окружали опытные игроки”.

В 2016 г. “Брентфорд” закрыл собственную академию, перед этим потеряв за бесценок двух самых талантливых выпускников, которые перешли в “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”. Бенем и его помощники подсчитали, что 2 млн фунтов на год на академию в таком высококонкурентном городе как Лондон – не окупаются. Была создана команда “Брентфорд Б”, формально не принимающая участия ни в одном турнире. Ее пополняют 17-20 летние свободные агенты, выпускники академий топ-клубов, который не получили взрослый контракт. “Брентфорд Б” ездит по Европе, играет товарищеские матчи против континентальных команд или участвует в каких-то турнирах. В “Брентфорде” считают, что именно такие игры способствуют развитию молодых футболистов.

Тренер

Томас Франк профессионально никогда не занимался футболом. Он случайно стал тренером. Ему нужно было набрать дополнительные баллы для поступления в университет на спортивную психологию и это можно было сделать тренерской работе на аматорском уровне. Франку понравился и он втянулся.

Его тренерская карьера развивалась очень медленно. “Однажды моя жена пришла ко мне и сказала, “Томас, это не работает”. У меня была должность на полставки в одном клубе тренером U-17, я заканчивал магистерскую работу по психологии, работал инструктором в федерации, и учился на тренерскую категорию “А”. И у меня было двое детей, и жена. Она сказала, что мне нужно найти что-то другое, нам не хватало денег. Поэтому я сказал, что я прекращу с тренерством в декабре”.

Но Франк остался в деле. Йохан Ланге, нынешний спортивный директор “Астон Виллы”, позвал его на полную ставку заниматься академией в датский клуб B93. Далее было повышение в “Люнгбю”, затем Франк работал главным тренером сборной Дании U-16, U-17, U-19. В 40 лет он получил свою первую должность в качестве главного тренера профессиональной команды, возглавив “Брондбю”. В 2016 г. Франк оказался в “Брентфорде” сначал как ассистент главного тренера, через два года он возглавил команду. Франк проиграл восемь из десяти своих стартовых матчей, но клуб не переставал в него верить. Результаты пошли вверх, в финале Чемпионшипа-2010 “Брентфорд” уступил “Фулхэму”, но годом спустя переиграл на “Уэмбли” “Суонси” и пробился в элиту.

Франк обладает незаурядной харизмой и энергетикой, он хороший оратор и умеет мотивировать игроков. Для него важны не только футбольные качества игроков, но и психология, отношение к делу. “Так они могут завоевать мое доверие. Мы смотрим на то, как они работают, сколько у них желания. Как они реагируют на поражения и неудачи. Не только после матчей, но и на следующий день”.

“Хочу ли я, чтобы мой игрок сделал подкат в центре поля? Да. Хотел бы ли я, чтобы он сделал подножку сопернику при их контратаке? Да. Я хочу видеть на поле стопроцентную отдачу, хочу, чтобы игроки сражались как животные”.

Но несмотря на всю свою требовательность от игроков на поле, вне его Франк всегда открыт, весел и дружелюбен.

What a gorgeous pic. pic.twitter.com/ASGEoe2osi — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) August 14, 2021

Что у Брентфорда в АПЛ?

“Брентфорд” побеждал у “Арсенала”, “Вест Хэма”, “Вулверхэмптона”, сыграл вничью с “Ливерпулем”. Но были также и поражения аутсайдерам “Норвичу” и “Бернли”. “Брентфорд” проявляет гибкость, Франк не боится рисковать в матчах против “Ливерпуля” и “Челси”, играя в атакующий футбол, но команда может и закрыться, как в игре против “Манчестер Сити” в прошлом туре. “Брентфорд” страдает из-за травм, в частности 23-летний норвежский центрбек Кристоффер Айер, за которого “пчелы” летом отдали рекордные для себя 14 млн фунтов, сыграл пока только семь матчей, на несколько месяцев вылетел основной вратарь Давид Райя. Учитывая все обстоятельства, 20 очков после 18 туров и отрыв в девять пунктов от зоны вылета – вполне неплохие показатели для дебютного сезона в АПЛ.