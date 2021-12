Брентфорд как явление: аналитический футбол и скандинавский оптимизм

В новостях и заметках, посвященных интересу “Брентфорда” к Михаилу Мудрику, клуб из западного Лондона чаще всего обозначается как “новичок” или “аутсайдер” Премьер-лиги. Это все верно – “Брентфорд” не играл в высшем дивизионе с 1947 года и имеет наименьший бюджет в лиге.

Но “Брентфорд” не похож на обычного “новичка” или “аутсайдера” чемпионата. Это очень своеобразный клуб с уникальной системой развития футболистов и непоколебимой верой в свою систему ценностей.

Выход “Брентфорда” в АПЛ стал глотком свежего воздуха для лиги.

Новейшая история “Брентфорда” начинается в 2012-м году, когда его мажоритарным акционером стал Мэттью Бенем, фанат клуба с конца 70-х. Бенем по образованию физик (Оксфорд), и прежде чем попасть в мир футбола, он несколько лет он проработал в финансовом секторе. Судьбоносной для Бенем стала встреча с нынешним владельцем “Брайтона” Тони Блумом, профессиональным игроком на ставках.

Блум вместе с Бенемом и еще несколькими учеными в области математики и статистики разработали уникальный алгоритм для определения выигрышных ставок. Для Блума и Бенема было очевидным, что результат – это не показатель силы команды и он не должен иметь определяющего значения в ставке. Футбол – это малорезультативный вид спорта, и удача имеет в нем большое значение. Еще до появления модели xG Блум и Бенем нанимали бесчисленное количество специалистов, которые вживую смотрели за матчами и оценивали качество создаваемых командами шансов. Алгоритм включает всевозможные аспекты футбола, от расстояния выезда на матч или погоды до психологического состояния в клубе и влияния индивидуальных игроков на стиль игры. Настоящим эльдорадо для Блума и Бенема стал рынок азиатского гандикапа.

