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Усман Дембеле может продолжить карьеру в Ньюкасле
Английский клуб готов заплатить за игрока приличную сумму
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле входит в сферу интересов "Ньюкасла", сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По данным источника, если француз откажется продлевать контракт, то "Барса" попытается продать его уже в январе. В связи с этим "Ньюкасл" может вступить в борьбу за него. Также указано, что информация о переговорах с "Ювентусом" не соответствует действительности.
24-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за "Барсу" и сделал две результативные передачи.
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