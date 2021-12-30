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Усман Дембеле может продолжить карьеру в Ньюкасле

Англия
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Английский клуб готов заплатить за игрока приличную сумму

Усман Дембеле может продолжить карьеру в Ньюкасле

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле входит в сферу интересов "Ньюкасла", сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, если француз откажется продлевать контракт, то "Барса" попытается продать его уже в январе. В связи с этим "Ньюкасл" может вступить в борьбу за него. Также указано, что информация о переговорах с "Ювентусом" не соответствует действительности.

24-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за "Барсу" и сделал две результативные передачи.

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В статье: Барселона Ньюкасл Усман Дембеле
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