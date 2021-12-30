Усман Дембеле может продолжить карьеру в Ньюкасле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле входит в сферу интересов "Ньюкасла", сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, если француз откажется продлевать контракт, то "Барса" попытается продать его уже в январе. В связи с этим "Ньюкасл" может вступить в борьбу за него. Также указано, что информация о переговорах с "Ювентусом" не соответствует действительности.

24-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за "Барсу" и сделал две результативные передачи.