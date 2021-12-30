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МЮ - Бёрнли: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Два года назад "Бёрнли" уже побеждал на "Олд Траффорд"

МЮ - Бёрнли: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Последним в календарном году поединком в английской Премьер-лиге станет игра на "Олд Траффорд". В гости к "Манчестер Юнайтед" заедет команда из зоны вылета, "Бёрнли". "Дьяволы" в предыдущем туре неожиданно потеряли очки против соседа "Бёрнли" по таблице, однако больше таких осечек допускать нельзя, ведь каждый балл будет на вес золота в конце сезона. Гостей это касается в такой же степени: они, к слову, в гостях в нынешнем сезоне каждый второй поединок завершают вничью.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бернли
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