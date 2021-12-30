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МЮ - Бёрнли: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Два года назад "Бёрнли" уже побеждал на "Олд Траффорд"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Последним в календарном году поединком в английской Премьер-лиге станет игра на "Олд Траффорд". В гости к "Манчестер Юнайтед" заедет команда из зоны вылета, "Бёрнли". "Дьяволы" в предыдущем туре неожиданно потеряли очки против соседа "Бёрнли" по таблице, однако больше таких осечек допускать нельзя, ведь каждый балл будет на вес золота в конце сезона. Гостей это касается в такой же степени: они, к слову, в гостях в нынешнем сезоне каждый второй поединок завершают вничью.
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