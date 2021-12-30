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Лукаку: Я недоволен ситуацией. Тухель поменял систему, но я не сдамся, продолжаю быть профессионалом
Ромелу дал скандальное интервью Sky Sports Italia
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку дал интервью Sky Sports Italia, в котором высказался о ситуации в команде и возвращении в "Интер". "Я всегда говорил, что я вернусь в "Интер", я очень надеюсь на это", – заявил бельгиец.
– Как дела?
– Физически я в полном порядке. После двух лет в Италии, когда я много работал с тренерами и диетологами в "Интере", я в порядке. Но я недоволен ситуацией. Тренер поменял систему игры, решил играть по-другому, но я не сдамся, я продолжаю быть профессионалом. Я не доволен ситуацией, но я не могу сдаться, ведь я профессионал.
– Если закрыть глаза и вернуться на несколько месяцев назад. Что ты думаешь об этом сейчас?
– Думаю все, что произошло прошлым летом, не должно было происходить так, как оно произошло. Как я покинул "Интер", как я общался с фанатами – я до сих пор переживаю по этому поводу, потому что летом было неправильное время для этого.
Сейчас было бы правильно поделиться моими истинными чувствами, которые теплятся у меня в сердце. Я всегда говорил, что я вернусь в "Интер", я очень надеюсь на это. Я влюбился в Италию, думаю сейчас правильный момент сказать об этом.
– Что бы вы сказали итальянским фанатам, которые были с вами до июня, а сейчас следят за Премьер-лигой?
– Прежде всего хочу принести большие извинения болельщикам "Интера", потому что считаю, что мой уход должен был быть другим. Все, что вы сделали для меня, останется со мной навсегда. Я правда надеюсь вернуться, причём не в конце своей карьеры, а когда я все ещё буду на топ уровне.
Напомним, что Лукаку последние два месяца играл нерегулярно из-за нескольких повреждений. Бельгиец пришел в "Челси" летом за 115 миллионов евро.
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