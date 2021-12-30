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Матч между Лестером и Норвичем перенесен
Снова травмы и ковид
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига перенесла матч 21-го тура между "Лестером" и "Норвичем", который должен был состояться 1 января, на другую дату. Решение было принято из-за большого числа травмированных и заразившихся коронавирусом игроков гостей.
Новая дата проведения игры станет известна позднее.
"Лестер" идет в АПЛ на 9 месте с 25 очками после 18 туров. "Норвич", в свою очередь, идет последним в лиге с 10 набранными очками после 19 игр.
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Источник:canaries.co.uk
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