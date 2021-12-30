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Матч между Лестером и Норвичем перенесен

Англия
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Снова травмы и ковид

Матч между Лестером и Норвичем перенесен

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Английская Премьер-лига перенесла матч 21-го тура между "Лестером" и "Норвичем", который должен был состояться 1 января, на другую дату. Решение было принято из-за большого числа травмированных и заразившихся коронавирусом игроков гостей.

Новая дата проведения игры станет известна позднее.

"Лестер" идет в АПЛ на 9 месте с 25 очками после 18 туров. "Норвич", в свою очередь, идет последним в лиге с 10 набранными очками после 19 игр.

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В статье: АПЛ Норвич Сити Лестер Сити
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Источник:
canaries.co.uk

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