АПЛ. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1. Результативный дубль Роналду приносит уверенную победу

Английская Премьер-лига, 20-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Предыдущие два матча "манкунианцы" провели против двух команд из зоны вылета, и сыграли далеко не лучшим образом, завоевав четыре очка из шести возможных. Сегодня же “красные дьяволы” в третий раз подряд играли с коллективом из тройки аутсайдеров АПЛ, и хотя бы сейчас выглядели неплохо. Важную роль сыграли реализация, а также плохие физические кондиции игроков “Бернли”, которые провели первый поединок за 18 дней.

Старт был очень спокоен, но уже на шестой и восьмой минутах "манкунианцы" раскрыли оборону гостей. Сначала Шоу вывел Роналду на чуть ли не свидание с голкипером, но португалец пробил выше ворот, а затем тот же Криштиану стал все-таки соавтором гола. Гринвуд отдал передачу на семерку МЮ, тот хотел прокинуть под левую ногу, но мяч у него украл Мактоминей, пробив с линии штрафной в правый угол ворот. Первый гол для шотландца в этом сезоне.

Scott McTominay in the first half for Manchester United against Burnley: ◉ Most final-third entries (4) ◉ Most shots on target (2) ◉= Most passes in the final third (9) ◉= Most duels won (4) ◉= Most fouls won (4) Standout player. ???? pic.twitter.com/ASLlcffJNu

Следует заметить еще тот факт, что Фред попал в немилость к Рангнику. При недолгом тренерстве Каррика бразилец был едва ли не лучшим игроком команды, однако в прошлом поединке против "Ньюкасла" был заменен в перерыве, а сегодня вышел на поле на 90+3 минуте. И на отдых нельзя все сбросить – “манкунианцы” почти две недели были на карантине. В центре поля против “Бернли” свои места заняли Мактоминей и Матич. А особенно шотландец сыграл на очень хорошем уровне во всех аспектах.

Тепер назад к происходящему на поле. Санчо, который вернулся в старт, очень бледно проводил игру. Правда, свое первое удачное действие он сразу же конвертировал в гол. Он на пару с Шоу разыграли комбинацию на левом фланге, Джейдон вошел в штрафную и из-под двух оппонентов пробил в угол. Рикошет от Бена Ми помог, именно благодаря ему мяч попал в ворота.

Почти сразу счет разгромным сделал Роналду, записав второе результативное действие в матче в свой актив. Мактоминей пробил с метров 20-ти и после сейва Хеннесси мяч попал в штангу, а затем отскочил к совершенно свободному Криштиану, который без проблем забил свой восьмой гол в чемпионате.

"Бернли" до перерыва все-таки смог ответить, и точно этого заслуживал. “Клинки” давили на “манкуниацев”, а больше всего под этим напором плыл Магуайр. Безграничное количество раз ошибался сегодня капитан МЮ, однако только однажды это привело к голу. Леннон своими быстрыми ногами вошел в штрафную и пробил из-под Гарри в левый угол. Первый гол с сентября 2018 года для 34-летнего бывшего игрока "Тоттенхэма" и "Эвертона". Также интересно, что это дебютный мяч англичанина в ворота "Ман Юнайтед", хотя он сыграл против "красных дьяволов" уже 23 матча.

1 - Aaron Lennon has scored his first Premier League goal against Manchester United in his 23rd appearance against them, with tonight coming 18 years and 73 days since his first game against them in October 2003 for Leeds United, when he was only 16. Awaited. pic.twitter.com/CP7ElKWmQK