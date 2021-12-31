  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Одноклубник Зинченко подвергся нападению со стороны четырех грабителей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одноклубник Зинченко подвергся нападению со стороны четырех грабителей

Англия
(1 голосов)

Футболисту повредили лицо

Одноклубник Зинченко подвергся нападению со стороны четырех грабителей

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу подвергся нападению со стороны четырёх людей. Неизвестные проникли к игроку в дом с целью ограбления, он попытался дать злоумышленникам отпор, получив при этом повреждения лица.

"К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Вот, что происходит, когда оказываешь сопротивление. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо вот в таком состоянии.

Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда», - написал Канселу в сторис в Instagram.

Напомним, Канселу выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 7 голевых передач.

Одноклубник Зинченко подвергся нападению со стороны четырех грабителей - изображение 1
Скриншот: instagram.com/jpcancelo



                                                    

                                
Следите за нами:

                                

                                    

                                        Мы в Youtube
                                        Мы в Facebook
                                        Мы в Telegram
                                    

                                

                            

                            

                            

                                В статье:
                                Манчестер Сити Жоау Канселу                            

                                                

                        

                            

                                
Оцените этот материал:

                                                                

						
							
								
							
							
								
							
							
								
							
							
								
							
							
								
							
						
                                    
(1 голосов)

                                


                            

                            

                                
Поделиться с друзьями:

                                
                                    
    
                                        
    • 
                                        
    • 
                                    

                                

                                
                            

                            

                                                                    
Источник:

                                    Instagram                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
Популярное сейчас

        
    


            

            

                                    

                                    

                
Новости по теме

                
            

                                   

                            

            



        

        Загрузка...
    

        


							
              
			
            
            



	
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.

    

        

            Комментарии (0)
        

    

            
Войдите, чтобы оставлять комментарии.            Войти
        

        

            







					

		

            




            




			

                

    
Новости Футбола

    
    

        Все новости
    


			

            

                
Лучшие букмекеры



    

        

        
Букмекер

        
Бонус

        

    

                            

                1
                
                
                                            3000 грн
                                    
                
                    Играть
                
            

                            

                2
                
                
                                            4500 грн
                                    
                
                    Играть
                
            

                            

                3
                
                
                                            3000 грн
                                    
                
                    Играть
                
            

                            

                4
                
                
                                            4300 грн
                                    
                
                    Играть
                
            

                            

                5
                
                
                                            2500 грн
                                    
                
                    Играть
                
            

            

        Все букмекеры
    


            

            
			

                

    
Спорт - Главное

    
    

        Все новости
    


			

            

                

                        

        
В тренде

        
    

                

            

            

                



загрузка...