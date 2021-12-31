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Одноклубник Зинченко подвергся нападению со стороны четырех грабителей
Футболисту повредили лицо
Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу подвергся нападению со стороны четырёх людей. Неизвестные проникли к игроку в дом с целью ограбления, он попытался дать злоумышленникам отпор, получив при этом повреждения лица.
"К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Вот, что происходит, когда оказываешь сопротивление. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо вот в таком состоянии.
Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда», - написал Канселу в сторис в Instagram.
Напомним, Канселу выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 7 голевых передач.
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