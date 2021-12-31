Одноклубник Зинченко подвергся нападению со стороны четырех грабителей

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу подвергся нападению со стороны четырёх людей. Неизвестные проникли к игроку в дом с целью ограбления, он попытался дать злоумышленникам отпор, получив при этом повреждения лица.

"К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Вот, что происходит, когда оказываешь сопротивление. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо вот в таком состоянии.

Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда», - написал Канселу в сторис в Instagram.