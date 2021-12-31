Манчестер Юнайтед - Бернли 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Бернли, которые встречались в 20-м туре английской Премьер-лиги. Команда Ральфа Рангника смогла шокировать соперника тремя быстрыми мячами в исполнении Мактоминея, Санчо (которому помог соперник) и Роналду. Бернли пытался отвечать, но все, что получилось – это гол ветерана Леннона. МЮ занимает шестое место после 18 сыгранных матчей.

Английская Премьер-лига. 20-й тур

Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1

Голы: Мактоминей 8, Ми 27 аг, Роналду 35 – Леннон 38