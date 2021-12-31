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"Мы шокированы". В Ман Сити отреагировали на ограбление Канселу
27-летний защитник стал жертвой ограбления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Манчестер Сити" отреагировала на нападение четырёх грабителей на защитника команды Жоау Канселу и его семью, в результате чего футболисту разбили лицо.
27-летний португалец сообщил, что злоумышленники отобрали у него все драгоценности.
"Мы шокированы и поражены тем, что Жоау Канселу и его семья подверглись ограблению в своем доме. Сам Канселу также был ранен. Клуб выражает поддержку Жоау и его семье. Мы готовы оказать любую помощь в расследовании этого дела", - говорится в заявлении "горожан", - говорится в заявлении "горожан".
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