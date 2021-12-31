"Мы шокированы". В Ман Сити отреагировали на ограбление Канселу

Пресс-служба "Манчестер Сити" отреагировала на нападение четырёх грабителей на защитника команды Жоау Канселу и его семью, в результате чего футболисту разбили лицо.

27-летний португалец сообщил, что злоумышленники отобрали у него все драгоценности.