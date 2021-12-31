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"Лучший способ закончить год". Роналду - о победе МЮ над Бернли
Португалец остался доволен результатом поединка 20-тура АПЛ
Фото: manutd.com
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на победу "красных дьяволов" над "Бернли" (3:1) в рамках 20-го тура чемпионата Англии.
Отметим, что в этом поединке 36-летний португалец отметился забитым мячом и результативной передачей.
"Лучший способ закончить год! Отличная победа", – написал португалец в своем Instagram.
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В текущем сезоне Роналду сыграл за "манкунианцев" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 14 голов и выполнил три ассиста.
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Источник:Instagram
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