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"Честно говоря, я удивлен". Тухель ответил Лукаку о недовольстве игровой схемой

Англия
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Коуч проведет личный разговор с форвардом

"Честно говоря, я удивлен". Тухель ответил Лукаку о недовольстве игровой схемой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель отреагировал на слова форварда команды Ромелу Лукаку. Ранее бельгиец заявил, что недоволен своим положением в лондонской команде.

"Буду честен, мне не понравились эти слова, потому что они создают лишний шум вокруг команды. И это нам совершенно не нужно.

Мы обсудим все вопросы с Лукаку при закрытых дверях. Но, честно говоря, я удивлен, потому что не замечал его недовольства. Нужно понять, что именно вызвало такую реакцию Ромелу", — приводит слова Тухеля talkSPORT.

Напомним, что Лукаку последние два месяца играл нерегулярно из-за нескольких повреждений. Бельгиец пришел в "Челси" летом за 115 миллионов евро.

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В статье: Ромелу Лукаку Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
talkSPORT

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