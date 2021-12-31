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"Честно говоря, я удивлен". Тухель ответил Лукаку о недовольстве игровой схемой
Коуч проведет личный разговор с форвардом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель отреагировал на слова форварда команды Ромелу Лукаку. Ранее бельгиец заявил, что недоволен своим положением в лондонской команде.
"Буду честен, мне не понравились эти слова, потому что они создают лишний шум вокруг команды. И это нам совершенно не нужно.
Мы обсудим все вопросы с Лукаку при закрытых дверях. Но, честно говоря, я удивлен, потому что не замечал его недовольства. Нужно понять, что именно вызвало такую реакцию Ромелу", — приводит слова Тухеля talkSPORT.
Напомним, что Лукаку последние два месяца играл нерегулярно из-за нескольких повреждений. Бельгиец пришел в "Челси" летом за 115 миллионов евро.
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