"Честно говоря, я удивлен". Тухель ответил Лукаку о недовольстве игровой схемой

Главный тренер "Челси" Томас Тухель отреагировал на слова форварда команды Ромелу Лукаку. Ранее бельгиец заявил, что недоволен своим положением в лондонской команде.

"Буду честен, мне не понравились эти слова, потому что они создают лишний шум вокруг команды. И это нам совершенно не нужно.

Мы обсудим все вопросы с Лукаку при закрытых дверях. Но, честно говоря, я удивлен, потому что не замечал его недовольства. Нужно понять, что именно вызвало такую реакцию Ромелу", — приводит слова Тухеля talkSPORT.