Англия
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Ньюкасл готов подписать Триппьера и сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды
Теперь сторонам осталось начать переговоры
"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику "Атлетико" Кирану Триппьеру. Английский клуб готов платить футболисту 145 тысяч евро в год, сообщает Mundo Deportivo.
31-летний защитник может стать самым высокооплачиваемым игроком "Ньюкасла".
В этом сезоне Ла Лиги Триппьер провел 14 матчей. Контракт игрока с "Атлетико" рассчитан до лета 2023 года.
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