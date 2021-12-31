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Ньюкасл готов подписать Триппьера и сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды

Англия
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Теперь сторонам осталось начать переговоры

Ньюкасл готов подписать Триппьера и сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды

Новина українською

"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику "Атлетико" Кирану Триппьеру. Английский клуб готов платить футболисту 145 тысяч евро в год, сообщает Mundo Deportivo.

31-летний защитник может стать самым высокооплачиваемым игроком "Ньюкасла".

В этом сезоне Ла Лиги Триппьер провел 14 матчей. Контракт игрока с "Атлетико" рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ньюкасл Киран Триппьер
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