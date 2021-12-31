  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уже 80. Сегодня Алекс Фергюсон отмечает юбилей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже 80. Сегодня Алекс Фергюсон отмечает юбилей

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Великий!

Уже 80. Сегодня Алекс Фергюсон отмечает юбилей

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный шотландский тренер Александр Чепмен Фергюсон сегодня отмечает 80-й день рождения.

Напомним, что Фергюсон в 2013 году покинул должность главрного тренера МЮ и с тех пор работает в клубе на должностях директора и посла.

Алекс Фергюсон всю свою игровую карьеру провёл в шотландских клубах, но большой футбольной славы не снискал. В 1974 году он начал работу главным тренером, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. После "Ист Стирлингшира" были "Сент-Миррен", "Абердин", сборная Шотландии и наконец "Манчестер Юнайтед", куда он пришёл в 1986 году. Вместе с манкунианцами "Ферги" взял 38 трофеев, 13 раз выиграв чемпионат страны, десять - Суперкубок страны, пять - Кубок Англии, четырежды - Кубок лиги, дважды - Лигу чемпионов, а также по одному разу Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный ЧМ. С момента ухода Фергюсона "Юнайтед" так ни разу и не выиграл АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FCZK-1922 (Кировоград)
31.12.2021 в 17:10
С юбилеем Сер Алекс, крепкого здоровья и долг лет легенда!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...