Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уже 80. Сегодня Алекс Фергюсон отмечает юбилей
Великий!
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный шотландский тренер Александр Чепмен Фергюсон сегодня отмечает 80-й день рождения.
Напомним, что Фергюсон в 2013 году покинул должность главрного тренера МЮ и с тех пор работает в клубе на должностях директора и посла.
Алекс Фергюсон всю свою игровую карьеру провёл в шотландских клубах, но большой футбольной славы не снискал. В 1974 году он начал работу главным тренером, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. После "Ист Стирлингшира" были "Сент-Миррен", "Абердин", сборная Шотландии и наконец
Популярное сейчас
- Палкин объяснил, почему Шахтер продлил контракт с Мораесом
- Одноклубник Зинченко подвергся нападению со стороны четырех грабителей
- Григорчук вернулся в Черноморец, Яремчук забил Порту. Главные новости за 30 декабря
- Брентфорд сделал повторное предложение по Мудрику
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО