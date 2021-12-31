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Лукаку: Я всегда смотрю матчи Интера

Англия
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Ромелу вспомнил былые времена

Лукаку: Я всегда смотрю матчи Интера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку рассказал о своей любви к миланскому "Интеру".

"Слежу ли я за матчами "Интера"? Я всегда, всегда, всегда, всегда, всегда, всегда смотрю матчи "Интера". Я слежу за командой. Когда ты соприкасаешься с ней, испытываешь особые чувства.

Что будет, если меня в будущем пригласят "Милан" или "Ювентус"? Нет, это невозможно. "Ювентус" хотел приобрести меня ещё до "Интера", но, когда Конте возглавил команду, моим приоритетом стали миланцы. В Италии для меня существует только "Интер", — цитирует Лукаку Sky Sports.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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