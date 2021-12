Лукаку: Летом 2020 я отказал Сити, давали больше чем Челси. Остался бы в Интере, если бы предложили контракт

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку рассказал, как уходил из "Интера" и о других предложениях в 2020 году. "Я не мог уйти из "Интера" спустя сезон", –сказал он в интервью Sky Sports Italia.

– Летом 2020 года я отказал "Манчестер Сити". Предложение было выше того, что дал мне "Челси". Я отказал, потому что не мог уйти из "Интера" спустя сезон, ведь это клуб, который спас мою карьеру, когда я плохо себя чувствовал в "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом я пошел к руководству "Интера" и попросил о новом контракте. Я сказал: "Мне 28 лет. Хочу планировать жизнь в Италии, имея новый контракт". Но "Интер" сказал "нет". Возможно, у них не было финансовой возможности. Мне было сложно принять это.

Если бы прошлым летом "Интер" предложил мне новый контракт, как я хотел... Мы бы не делали это интервью в Лондоне, а тихо беседовали бы в Милане (улыбается).

– Можно ли сказать, что вы бы остались в "Интере", если бы экономическое положение позволяло клубу сохранить топ-игроков?

– В этом случае я бы точно остался в "Интере" прошлым летом! Даже не стоит это обсуждать. Но ушел Конте, потом Хакими. Появились слухи о том, что у клуба проблемы.

Напомним, что вчера на Sky Sports Italia вышло резонансное интервью Ромелу Лукаку. В нем он, помимо прочего, высказал недовольство тактической схемой Томаса Тухеля и сказал, что в будущем хотел бы вернуться в "Интер".

