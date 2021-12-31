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Реал фаворит в борьбе за Холанда. Главный соперник – Манчестер Сити
Это не помешает игроку рассмотреть все возможные предложения
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" лидирует в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает ESPN. Сильное положение в борьбе за норвежца также у "Манчестер Сити".
Сообщается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта твердо намерен побороться за Холанда. Тем не менее для "каталонцев" сделка остается практически невозможной, так как у клуба серьезные финансовые проблемы.
Сильное положение в борьбе за Холанда у "Манчестер Сити", учитывая стабильное финансовое состояние клуба и успешные результаты команды под руководством Пепа Гвардиолы.
Также интерес к Эрлингу проявляет "Манчестер Юнайтед", но сделке могут навредить неопределенность по тренеру на следующий сезон, а также возможное непопадание в топ-4 АПЛ по итогам нынешнего розыгрыша.
"ПСЖ" попытается подписать Холанда, если Килиан Мбаппе даст понять, что не продлит контракт.
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В этом сезоне 21-летний форвард провел 17 матчей за "Боруссию", забил 19 голов и отдал 9 голевых передач.
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