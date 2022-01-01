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Полузащитник МЮ провел больше всех матчей в 2021 году среди игроков топ-5 чемпионатов

Англия
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Большинство футболистов из 10-ки этого списка представляют АПЛ

Полузащитник МЮ провел больше всех матчей в 2021 году среди игроков топ-5 чемпионатов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Аналитический портал Transfermarkt подвел итоги прошлого года. Наибольшее количество матчей в 2021-м среди игроков топ-5 чемпионатов провел полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруно Фернандеш.

Для рейтинга принимались во внимание поединки и за клуб, и за сборную. В составе “красных дьяволов” в активе атакующего хавбека 58 матчей, в то же время за Португалию он провел 15 встреч.

Всю тройку рейтинга футболистов, которые сыграли больше всех поединков, составили исполнители из АПЛ: вторым стал голкипер Каспер Шмейхель ("Лестер"; сборная Дании) с 72 матчами, третьим - а центральный защитник "Манчестер Сити" и соотечественник Фернандеша Рубен Диаш .

В общей сложности десятка самых выносливых футболистов выглядит так:

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В статье: Манчестер Юнайтед Каспер Шмейхель Бруно Фернандеш Рубен Диаш
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