Рафаэль Бенитес заявил, что Эвертон хочет в январе пригласить 2-3 новичков

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес поделился трансферной ситуацией в клубе:

“Мы усердно работаем над трансферами. В то же время все знают, насколько сложно будет привлечь игроков в трансферное окно в январе. Но мы работаем над тем, чтобы найти футболистов, которые могут усилить нашу команду.

Сейчас все немного озабочены ситуацией с COVID-19, поэтому никто не хочет сильно тратиться. Мы хотим найти игроков не только на сейчас, но и будущее. Уверен, что мы привезем двух-трех футболистов, которые хотят играть на “Гудисон Парк”, - сказал Бенитес.