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Рафаэль Бенитес заявил, что Эвертон хочет в январе пригласить 2-3 новичков
Украинцам достаточно будет и одного
Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес поделился трансферной ситуацией в клубе:
“Мы усердно работаем над трансферами. В то же время все знают, насколько сложно будет привлечь игроков в трансферное окно в январе. Но мы работаем над тем, чтобы найти футболистов, которые могут усилить нашу команду.
Сейчас все немного озабочены ситуацией с COVID-19, поэтому никто не хочет сильно тратиться. Мы хотим найти игроков не только на сейчас, но и будущее. Уверен, что мы привезем двух-трех футболистов, которые хотят играть на “Гудисон Парк”, - сказал Бенитес.
Отметим, что в прошлое трансферное окно "Эвертон" потратил всего два миллиона евро. Именно в такую сумму "ирискам" обошелся трансфер Демарая Грея из "Байера". Также клуб подписал Эндроса Таунсенда, Саломона Рондона и Асмира Беговича на правах свободных агентов.
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