"Годами нужен правый защитник, но Эвертон подписывает левого". Разная реакция фанатов на трансфер Миколенко

Главная новость дня - начало 2022-го года. Главная новость футбольного дня - переход Виталия Миколенко в английский "Эвертон". Об этом говорилось давно, однако, когда начинаются разговоры о переезде украинца в топ-чемпионат, нужно ждать официальных подтверждений, дабы быть уверенным на сто процентов. Первого января 2022-го года это случилось. Украинский фулбек пополнил ряды "ирисок".

UA-Футбол подготовил для вас небольшую подборку реакций английских фанатов на первый трансфер 2022-го года.

Читайте также Эвертон официально объявил о подписании Миколенко

Больше всего реакций было в официальной группе "Эвертона" в Twitter. Там болельщики разделились на несколько лагерей. Одни приветствовали Миколенко на новом месте, вторые - удивлялись подписанию левого защитника, ведь куда больше проблем в клубе на правом фланге. Некоторые фанаты были впечатлены из-за скорости трансфера.

"Добро пожаловать, Виталий".

Welcome vitaliy lad — Ste (@ste_lowery) January 1, 2022

"Добро пожаловать на "Гудиссон".

Welcome to Goodison ???????? — HK Evertonian (@brianlohome_lo) January 1, 2022

"Добро пожаловать".

Welcome! — Paul Clews (@PaulClews2) January 1, 2022

"Прошло всего десять часов после наступления Нового года, а мы уже совершили первый трансфер? Желаю ему (Миколенко) успешной карьеры с "синими".

We’ve had over 10 hours of the new year and we’re only just making our first signing?? ????. Wish him well and a successful career with the Blues ???? #EFC — C (@chughs67) January 1, 2022

"Эвертон" очень быстро завершает сделки".

Everton doing deals that quick ???? — Paul Anthony ???????????????????????????????????????????? (@paulEfC1975) January 1, 2022

"Черт побери, мы не закрываем сделки так быстро".

Blimey, we don't normally do things that quickly! — Macdoon (@MacdoonJnr) January 1, 2022

"Я что, спал 30 дней? Уже конец января?".

Have I been asleep for 30 days? Is it the end of January already? — Pombo (@Gary_wilson_) January 1, 2022

"С самого начала нам нужен был правый защитник на замену Коулмана, но вот еще один левый защитник".

Needed a right-back to replace Coleman since time began… so here’s another left-back ???? — ???????????????? (@bluesofgoodison) January 1, 2022

"Отлично. Теперь подпишете чертового правого защитника".

Sound! Now sign a fucking Right Back! — TEL (@thecooke88) January 1, 2022

"Нам годами нужен правый защитник, но они подписывают левого фулбека".

Needed a rb for years what do Everton go an do sign a lb ffs EVERTON THA — Anthony D (@Anthony27662569) January 1, 2022

Также есть интерес касательно будущего Люка Диня. Француз - конкурент Виталия, но сильно разругался с Рафой Бенитесом.

"Грустно, что Динь скорее всего уйдет. Рад, что подписали кого-то".

sad that Digne is basically confirmed to leave, happy we signed someone pic.twitter.com/SRrFU2n7ak — paige (@PaigeyEFC) January 1, 2022

Кое-кто решил подшутить над внешностью украинца. К примеру, кому-то Виталий напомнил персонажа сериала "Бесстыдники" Эйдана Крокера.

My guy looks like Aidan Croker from shameless pic.twitter.com/OLz6fK8IBM — Connor (@cpsr1878) January 1, 2022

Ну а самым забавным комментарием стала переделенная новогодняя песня группы "Wham!" - Last Christmas. Думаем, тут и переводить ничего не нужно.

Last Christmas I gave James my heart

But the very next day, he gave it away

This year to save me from tears

I’ll give it to Mykolenkoooo — Colly (@EoinKavanagh400) January 1, 2022

Была отдельная реакция и за пределами официальной группы "Эвертона".

"Никогда не слышал о Миколенко, но он получит мою поддержку и, надеюсь, добьется успеха. Просто надеюсь, что мы сделаем несколько подписаний, который помогут нам улучшить наше положение".

Never heard of Mykolenko. But he will get my backing and hopefully he's a success.????????



Just hope we make some signings which will actually IMPROVE our side, as we can't take too many gambles and hope they turn out good. We have too much shite already!! — Bluebray (@Kalan76529590) January 1, 2022

"Приятно видеть, что трансфер Миколенко завершен. Правильное подписание для нас. Опытный, но еще не на пике. Он должен будет обеспечивать энергию и атаки по левому флангу. А что еще? Ах, да, он тоже может потрудиться поиграть. Это удобно".

Nice to see Mykolenko is done. Right signing for us too. Experienced, but still yet to peak. Should provide energy and an attacking option from left back. And what's that other thing? Oh yeah, he might actually bother playing, too. That's handy. — Ed McCosh (@EdMc_Cosh) January 1, 2022

"Думаю, этот Миколенко может стать для нас хорошим подписанием. Но да, я основываюсь только на слепом оптимизме".