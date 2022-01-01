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Ньюкасл нацелился на трансфер защитника Атлетико
Англичане ищут усиление зимой
Английский "Ньюкасл" существенно продвинулася в работе над приглашением в клуб защитника "Атлетико" Кирана Триппьера. Клуб направил "матрасникам" предложение о трансфере 31-летнего игрока.
В настоящий момент переговоры между "Атлетико" и "Ньюкаслом" продолжаются. В подписании англичанина лично заинтересован главный тренер "сорок" Эдди Хау.
В текущем сезоне Триппьер провел 17 матчей за мадридский клуб и не отметился результативными действиями.
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Источник:Sky Sports News
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