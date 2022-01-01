АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:2. Три минуты сюрреализма

Все решилось на 90+3 минуте. Кевин Де Брюйне загрузил мяч в штрафную “Арсенала”, в ней были только два игрока “Сити” – центрбек Ляпорт и опорник Родри. Защитник “Арсенала” Уайт выбил мяч точно на Ляпорта, удар игрока “Сити” застрял в ногах защитников, но Родри удалось протолкнуть его в сетку. 2:1 – 11 побед подряд “Манчестер Сити” в чемпионате, +11 от второго “Челси” и +12 от третьего “Ливерпуля”, которые завтра играют друг с другом, у “Арсенала” команда Гвардиолы выигрывает уже десятый матч в АПЛ подряд.

Этот результат кажется слишком жестоким и несправедливым по отношению к “Арсеналу”. “Канониры” провели очень хороший матч, что не скажешь о “Сити”. Но команда Артеты проиграла из-за своих двух-трех ошибок, непоследовательности рефери и эффективности “Сити”.

Результат матча был определен в конце игры, но ключевыми были три минуты в середине второго тайма.

Удивительная цепь событий. У “Манчестер Сити” долгое время ничего не получалось в атаке, но на 57-й минуте Бернарду Силве удалось обойти Джаку в штрафной “Арсенала” и экс-капитан “канониров” прихватил португальца за футболку. Да, это пенальти. Но в первом тайме Эдерсон сбил в штрафной “Сити” Эдегора и одиннадцатиметрового не было… Как бы там не было, Марез хладнокровно пробил с точки, а защитник “Арсенала” Габриэл получил желтую за протесты.

Но “Арсенал” сразу же едва не забил второй гол. Эдерсон и Ляпорт не поняли друг друга, баск едва не забил в свои ворота, но Аке выбил мяч с линии. На подборе был Мартинелли, но бразилец с нескольких метров пробил в перекладину. “Манчестер Сити” разыграл мяч, Жезус собирался убежать в контратаку, но его сбил Габриэл. Вторая желтая, удаление. Глупый пенальти, двойной шанс забить, глупое удаление. Чистый “Арсенал”. Очень жестоко.

100 - Arsenal have become the first side in Premier League history to receive 100 red cards, with the Gunners having 11 players sent off under Mikel Arteta in the competition, also more than any other side since his first game in charge. Problematic. pic.twitter.com/pVR7LblUC1 — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2022

“Арсенал” сегодня играл без Микеля Артеты, который всегда очень активен на бровке и дает бесчисленное количество подсказок своим футболистам, но и без своего главного тренера “канониры” действовали сильно и уверенно. После пары полумоментов “Сити” (удар Диаша после навеса рядом со штангой, и выстрел Де Брюйне над перекладиной) “Арсенал” перехватил инициативу, очень хорошо прессинговал, фантастически слаженно действовали троица Парти-Джака- Эдегор в центре поля. Хозяева просто терроризировали фланги “Сити”. Мартинелли регулярно убегал от Канселу, а Сака – от Диаша.

Сложно понять, почему рефери не поставил пенальти за фол Эдерсона на Эдегоре. Норвежец ворвался в пространство между беками “Сити” и был остановлен ногой бразильского кипера. VAR после изучения эпизоде предпочел не менять изначальное решение главного арбитра.

Но “Арсенал” не остался без гола в первом тайме. Тирни без сопротивления Канселу и кого-то из хавбеков “Сити” сместился в центр, выдал острый пас, а Сака, хитро опередив Аке и Ляказетта, отправил мяч в сетку.

Давно уже “Эмирейтс” настолько бурно не праздновал гол. Игра “Арсенала” против лидера чемпионата радовала и гол назревал.

“Арсенал” мог развивать преимущество до перерыва, но дважды удача отворачивалась от Мартинелли.

После перерыва, до наступления судьбоносной трехминутки, все было в руках “Арсенала”, а “Сити” был очень невыразительным. Но потом были пенальти и удаление.

“Арсенал”, оставшись в меньшинстве, справлялся с “Сити”, который играл без особого натиска. Но “канонирам” не удалось взять ни одного очка. Новый год, новые надежды, но привычный драматизм фанам “Арсенала”, “Сити” остается беспощадным.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Манчестер Сити” 1:2

Голы: Сака 31 – Марез 57 (пен.), Родри 90+3

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака (Эльнени 84), Эдегор (Холдинг 63), Мартинелли – Ляказетт (Смит-Роу 71)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Ляпорт, Диаш, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Де Брюйне – Стерлинг, Жезус (Гюндоган 63), Марез

Предупреждения: Джака 55, Габриэл 57, Габриэл 59, Сака 64, Холдинг 69 – Родри 90+3, Бернарду Силва 90+5

Удаление: Габриэл 59