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АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:2. Три минуты сюрреализма

Англия
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Арсенал провел хороший матч, но лишился победы из-за цепи странных событий во втором тайме

АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:2. Три минуты сюрреализма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Все решилось на 90+3 минуте. Кевин Де Брюйне загрузил мяч в штрафную “Арсенала”, в ней были только два игрока “Сити” – центрбек Ляпорт и опорник Родри. Защитник “Арсенала” Уайт выбил мяч точно на Ляпорта, удар игрока “Сити” застрял в ногах защитников, но Родри удалось протолкнуть его в сетку. 2:1 – 11 побед подряд “Манчестер Сити” в чемпионате, +11 от второго “Челси” и +12 от третьего “Ливерпуля”, которые завтра играют друг с другом, у “Арсенала” команда Гвардиолы выигрывает уже десятый матч в АПЛ подряд.

Этот результат кажется слишком жестоким и несправедливым по отношению к “Арсеналу”. “Канониры” провели очень хороший матч, что не скажешь о “Сити”. Но команда Артеты проиграла из-за своих двух-трех ошибок, непоследовательности рефери и эффективности “Сити”.

Результат матча был определен в конце игры, но ключевыми были три минуты в середине второго тайма.

Удивительная цепь событий. У “Манчестер Сити” долгое время ничего не получалось в атаке, но на 57-й минуте Бернарду Силве удалось обойти Джаку в штрафной “Арсенала” и экс-капитан “канониров” прихватил португальца за футболку. Да, это пенальти. Но в первом тайме Эдерсон сбил в штрафной “Сити” Эдегора и одиннадцатиметрового не было… Как бы там не было, Марез хладнокровно пробил с точки, а защитник “Арсенала” Габриэл получил желтую за протесты.

Но “Арсенал” сразу же едва не забил второй гол. Эдерсон и Ляпорт не поняли друг друга, баск едва не забил в свои ворота, но Аке выбил мяч с линии. На подборе был Мартинелли, но бразилец с нескольких метров пробил в перекладину. “Манчестер Сити” разыграл мяч, Жезус собирался убежать в контратаку, но его сбил Габриэл. Вторая желтая, удаление. Глупый пенальти, двойной шанс забить, глупое удаление. Чистый “Арсенал”. Очень жестоко.

“Арсенал” сегодня играл без Микеля Артеты, который всегда очень активен на бровке и дает бесчисленное количество подсказок своим футболистам, но и без своего главного тренера “канониры” действовали сильно и уверенно. После пары полумоментов “Сити” (удар Диаша после навеса рядом со штангой, и выстрел Де Брюйне над перекладиной) “Арсенал” перехватил инициативу, очень хорошо прессинговал, фантастически слаженно действовали троица Парти-Джака- Эдегор в центре поля. Хозяева просто терроризировали фланги “Сити”. Мартинелли регулярно убегал от Канселу, а Сака – от Диаша.

Сложно понять, почему рефери не поставил пенальти за фол Эдерсона на Эдегоре. Норвежец ворвался в пространство между беками “Сити” и был остановлен ногой бразильского кипера. VAR после изучения эпизоде предпочел не менять изначальное решение главного арбитра.

Но “Арсенал” не остался без гола в первом тайме. Тирни без сопротивления Канселу и кого-то из хавбеков “Сити” сместился в центр, выдал острый пас, а Сака, хитро опередив Аке и Ляказетта, отправил мяч в сетку.

Давно уже “Эмирейтс” настолько бурно не праздновал гол. Игра “Арсенала” против лидера чемпионата радовала и гол назревал.

“Арсенал” мог развивать преимущество до перерыва, но дважды удача отворачивалась от Мартинелли.

После перерыва, до наступления судьбоносной трехминутки, все было в руках “Арсенала”, а “Сити” был очень невыразительным. Но потом были пенальти и удаление.

“Арсенал”, оставшись в меньшинстве, справлялся с “Сити”, который играл без особого натиска. Но “канонирам” не удалось взять ни одного очка. Новый год, новые надежды, но привычный драматизм фанам “Арсенала”, “Сити” остается беспощадным.

АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:2. Три минуты сюрреализма - изображение 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Манчестер Сити” 1:2

Голы: Сака 31 – Марез 57 (пен.), Родри 90+3

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака (Эльнени 84), Эдегор (Холдинг 63), Мартинелли – Ляказетт (Смит-Роу 71)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Ляпорт, Диаш, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Де Брюйне – Стерлинг, Жезус (Гюндоган 63), Марез

Предупреждения: Джака 55, Габриэл 57, Габриэл 59, Сака 64, Холдинг 69 – Родри 90+3, Бернарду Силва 90+5

Удаление: Габриэл 59

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака Манчестер Сити Александр Зинченко Букайо Сака
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Комментарии (7)
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Spokoyno (Київ)
01.01.2022 в 17:25
І МС трохи видохлися... та не демонструють "чемпіонську гру" Утім і Арсенам до неї багато не дотягує Пенальті такий собі ФОРМАЛЬНИЙ! Хочу ставлю, бо підніжка була, хочу НІТ, бо при дотику суперника господар ногу став прибирати, а гравець МС просто не став втримуватись на ногах! Друга жовта справедлива! Тому результат не назвеш не справедливим... Хоч нічия була більш доречна! І для гри, і для чемпіонської гонки!
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
01.01.2022 в 17:00
в теме появился гомосексуальный минусовальщик
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0
-7
Dr. House (Поділля)
01.01.2022 в 17:24
Кот-тридварас, а ты всё о наболевшем?
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
01.01.2022 в 17:26
Не заважайте особі шукати "рідні души"
0
0
kalan-86 (Анкара)
01.01.2022 в 16:37
Судьи просто вылитые моральные уроды. Чистейший пенальти не поставить в ворота Сити, а потом притащить за уши пенальти в ворота Арсенала! Возили сегодня сити весь матч, а в итоге проиграли из-за пары нелепых промахов и судьи уе..на.
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+3
-3
Дима Мацанский
01.01.2022 в 16:33
Судья г...вно в ворота сити очевидный пенальти не дал, а ворота арсенала дал неоднозначный
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+3
-3
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Red_Cat (Салоники)
01.01.2022 в 16:31
Очередной матч АПЛ, судьбу которого решили не две команды, а арбитр. Я практически уверен, что продажный арбитр. Арабские нефтедоллары решают все.
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+2
-4


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