АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:2. Три минуты сюрреализма

Все решилось на 90+3 минуте. Кевин Де Брюйне загрузил мяч в штрафную “Арсенала”, в ней были только два игрока “Сити” – центрбек Ляпорт и опорник Родри. Защитник “Арсенала” Уайт выбил мяч точно на Ляпорта, удар игрока “Сити” застрял в ногах защитников, но Родри удалось протолкнуть его в сетку. 2:1 – 11 побед подряд “Манчестер Сити” в чемпионате, +11 от второго “Челси” и +12 от третьего “Ливерпуля”, которые завтра играют друг с другом, у “Арсенала” команда Гвардиолы выигрывает уже десятый матч в АПЛ подряд.

Этот результат кажется слишком жестоким и несправедливым по отношению к “Арсеналу”. “Канониры” провели очень хороший матч, что не скажешь о “Сити”. Но команда Артеты проиграла из-за своих двух-трех ошибок, непоследовательности рефери и эффективности “Сити”.

Результат матча был определен в конце игры, но ключевыми были три минуты в середине второго тайма.

Удивительная цепь событий. У “Манчестер Сити” долгое время ничего не получалось в атаке, но на 57-й минуте Бернарду Силве удалось обойти Джаку в штрафной “Арсенала” и экс-капитан “канониров” прихватил португальца за футболку. Да, это пенальти. Но в первом тайме Эдерсон сбил в штрафной “Сити” Эдегора и одиннадцатиметрового не было… Как бы там не было, Марез хладнокровно пробил с точки, а защитник “Арсенала” Габриэл получил желтую за протесты.

Но “Арсенал” сразу же едва не забил второй гол. Эдерсон и Ляпорт не поняли друг друга, баск едва не забил в свои ворота, но Аке выбил мяч с линии. На подборе был Мартинелли, но бразилец с нескольких метров пробил в перекладину. “Манчестер Сити” разыграл мяч, Жезус собирался убежать в контратаку, но его сбил Габриэл. Вторая желтая, удаление. Глупый пенальти, двойной шанс забить, глупое удаление. Чистый “Арсенал”. Очень жестоко.

100 - Arsenal have become the first side in Premier League history to receive 100 red cards, with the Gunners having 11 players sent off under Mikel Arteta in the competition, also more than any other side since his first game in charge. Problematic. pic.twitter.com/pVR7LblUC1