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Арсенал - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
На этот раз без Зинченко
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Арсенал" в последнее время набрал солидный ход, одержав четыре подряд победы. Последнее фиаско у "канониров" было в начале декабря, когда не получилось удержать победу над "Эвертоном". "Сити" возглавляет таблицу английского чемпионата, выиграв в АПЛ уже десять поединков кряду. Очевидно, что
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