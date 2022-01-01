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Арсенал - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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На этот раз без Зинченко

Арсенал - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Арсенал" в последнее время набрал солидный ход, одержав четыре подряд победы. Последнее фиаско у "канониров" было в начале декабря, когда не получилось удержать победу над "Эвертоном". "Сити" возглавляет таблицу английского чемпионата, выиграв в АПЛ уже десять поединков кряду. Очевидно, что обе команды захотят продолжить свои победные серии.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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