Арсенал - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Арсенал" в последнее время набрал солидный ход, одержав четыре подряд победы. Последнее фиаско у "канониров" было в начале декабря, когда не получилось удержать победу над "Эвертоном". "Сити" возглавляет таблицу английского чемпионата, выиграв в АПЛ уже десять поединков кряду. Очевидно, что обе команды захотят продолжить свои победные серии .

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