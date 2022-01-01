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Челси не собирается расставаться с Лукаку, несмотря на желание нападающего

Англия
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Бельгиец останется в Лондоне

Челси не собирается расставаться с Лукаку, несмотря на желание нападающего

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Челси" хочет продолжать сотрудничество с Ромелу Лукаку, даже несмотря на резонансное интревью, которое игрок дал несколько дней назад.

Во время его бельгиец выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к "Интеру". Нападающий сказал: "Это не должно было произойти так. Я вернусь".

Несмотря на это, у "Челси" нет никаких планов, связанных с переходом Лукаку в другую команду в январе. Позиция клуба по этому вопросу предельно ясна и сводится к тому, что нападающий не уйдет.

Кроме этого, сообщается, что наставник "синих" Томас Тухель проведет личную беседу с Лукаку, чтобы прояснить ситуацию в разговоре с футболистом.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
FabrizioRomano

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