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Челси не собирается расставаться с Лукаку, несмотря на желание нападающего
Бельгиец останется в Лондоне
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Челси" хочет продолжать сотрудничество с Ромелу Лукаку, даже несмотря на резонансное интревью, которое игрок дал несколько дней назад.
Во время его бельгиец выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к "Интеру". Нападающий сказал: "Это не должно было произойти так. Я вернусь".
Несмотря на это, у "Челси" нет никаких планов, связанных с переходом Лукаку в другую команду в январе. Позиция клуба по этому вопросу предельно ясна и сводится к тому, что нападающий не уйдет.
Кроме этого, сообщается, что наставник "синих" Томас Тухель проведет личную беседу с Лукаку, чтобы прояснить ситуацию в разговоре с футболистом.
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