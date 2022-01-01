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Клопп заразился коронавирусом и пропустит ключевой матч

Англия
(1 голосов)

Неприятная новость для "Ливерпуля"

Клопп заразился коронавирусом и пропустит ключевой матч

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заразился коронавирусом. Теперь немец не сможет быть на тренерской скамье 2 января в матче с "Челси".

Коуч сдал тест на коронавирус, который показал результат "вероятно, положительный". Кроме этого, у тренера проявились легкие симптомы заболевания, поэтому он изолировался.

Таким образом, руководить "Ливерпулем" во время матча с лондонским клубом будет ассистент тренера Пеп Линдерс.

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В статье: Юрген Клопп Челси (Лондон) Ливерпуль коронавирус
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
01.01.2022 в 17:10
иронично, что Клопп заявлял, что Ливер не будет подписывать НЕ вакцинированных игроков, дабы они не выпадали из графика игр, а сам выпал будучи вакцинированным ) но ладно, если без шуток, то здоровья немцу )
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