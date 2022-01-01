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Клопп заразился коронавирусом и пропустит ключевой матч
Неприятная новость для "Ливерпуля"
Фото: liverpoolfc.com
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заразился коронавирусом. Теперь немец не сможет быть на тренерской скамье 2 января в матче с "Челси".
Коуч сдал тест на коронавирус, который показал результат "вероятно, положительный". Кроме этого, у тренера проявились легкие симптомы заболевания, поэтому он изолировался.
Таким образом, руководить "Ливерпулем" во время матча с лондонским клубом будет ассистент тренера Пеп Линдерс.
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Источник:Твиттер ФК "Ливерпуль"
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football_soccer (Украина)
01.01.2022 в 17:10
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