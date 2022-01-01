Клопп заразился коронавирусом и пропустит ключевой матч

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заразился коронавирусом. Теперь немец не сможет быть на тренерской скамье 2 января в матче с "Челси".

Коуч сдал тест на коронавирус, который показал результат "вероятно, положительный". Кроме этого, у тренера проявились легкие симптомы заболевания, поэтому он изолировался.

Таким образом, руководить "Ливерпулем" во время матча с лондонским клубом будет ассистент тренера Пеп Линдерс.