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Арсенал - первый клуб в АПЛ, чьи игроки получили 100 красных карточек

Англия
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(1 голосов)

Габриэль удалился в игре против "Ман Сити"

Арсенал - первый клуб в АПЛ, чьи игроки получили 100 красных карточек

Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома на 93-й минуте упустил ничью в игре против "Манчестер Сити".

"Пушкари" с 59-й минуты встречи играли вдесятером - тогда бразильский защитник канониров Габриэл получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Таким образом, "Арсенал" стал первым клубом в истории АПЛ, игроки которого получили 100 красных карточке.

Примечательно, что это удаление стало вторым для лондонцев в день Нового года - 1-го января 1997-го года Джон Харстон не доиграл поединок в игре с "Мидлсбро".

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриэл
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Источник:
Gracenote Live

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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
01.01.2022 в 17:14
Треба уточнити за який час? Якщо за всю історію існування клубу так щось маловато. Давайте прикинемо, приблизно: нехай за рік гравці канонірів вилучалися в середньому 5 разів, тоді 100:5=20сезонів. Так щось не так рахують, або не коректно висвітлено питання.
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Dr. House (Поділля)
01.01.2022 в 17:20
Написано: в АПЛ, а АПЛ веде відлік з 1992 року.
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Red_Cat (Салоники)
01.01.2022 в 16:59
то у вас еще сирьожы срамоса нет
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