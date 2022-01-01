Арсенал - первый клуб в АПЛ, чьи игроки получили 100 красных карточек

В матче 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома на 93-й минуте упустил ничью в игре против "Манчестер Сити".

"Пушкари" с 59-й минуты встречи играли вдесятером - тогда бразильский защитник канониров Габриэл получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Таким образом, "Арсенал" стал первым клубом в истории АПЛ, игроки которого получили 100 красных карточке.

Примечательно, что это удаление стало вторым для лондонцев в день Нового года - 1-го января 1997-го года Джон Харстон не доиграл поединок в игре с "Мидлсбро".