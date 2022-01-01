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Арсенал - первый клуб в АПЛ, чьи игроки получили 100 красных карточек
Габриэль удалился в игре против "Ман Сити"
В матче 21-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома на 93-й минуте
"Пушкари" с 59-й минуты встречи играли вдесятером - тогда бразильский защитник канониров Габриэл получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Таким образом, "Арсенал" стал первым клубом в истории АПЛ, игроки которого получили 100 красных карточке.
Примечательно, что это удаление стало вторым для лондонцев в день Нового года - 1-го января 1997-го года Джон Харстон не доиграл поединок в игре с "Мидлсбро".
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