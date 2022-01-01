Миколенко: Очень задело то, что не могу нормально попрощаться с партнерами по Динамо

Бывший фланговый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко высказался после того, как покинул украинскую команду.

"Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Для меня важна не только команда, но и люди, которые находятся около команды. Все люди, которые работают на базе.

Меня очень задело то, что я не могу нормально попрощаться. Все в отпуске, их нереально собрать. Я разговаривал с Шапаренко, с Поповым, с Ледневым. Можно это перенести на лето. Когда чемпионат закончится, то можно что-то придумать", - рассказал Миколенко.