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Миколенко: Очень задело то, что не могу нормально попрощаться с партнерами по Динамо
Виталий поделился мыслями после перехода в стан "ирисок"
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший фланговый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко высказался после того, как покинул украинскую команду.
"Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Для меня важна не только команда, но и люди, которые находятся около команды. Все люди, которые работают на базе.
Меня очень задело то, что я не могу нормально попрощаться. Все в отпуске, их нереально собрать. Я разговаривал с Шапаренко, с Поповым, с Ледневым. Можно это перенести на лето. Когда чемпионат закончится, то можно что-то придумать", - рассказал Миколенко.
Сегодня, "ириски" официально обьявили о переходе Виталия. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.
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