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Арсенал - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Арсенал – Манчестер Сити ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 1 января 2022 ⋇АПЛ на UA-Футбол

Арсенал - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первый футбольный матч в 2022 году получился очень зрелищным и насыщенным. “Арсенал” мог претендовать на пенальти в ворота “Сити”, но затем забил после классного паса Тирни и удара Сака. Команда Гвардиолы смогла вернуться в игру только во втором тайме. Джака на ровном месте привез пенальти, и Марез пробил с точки, а затем Габриэл подвел “Арсенал”, получив вторую желтую. “Манчестер Сити” реализовал большинство на 90+3 минуте – гол забил Родри. “Горожане” побеждают в 11 матчах АПЛ подряд.

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Манчестер Сити” 1:2

Голы: Сака 31 – Марез 57 (пен.), Родри 90+3

Удаление: Габриэл 59

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Родри Рияд Марез Букайо Сака
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
01.01.2022 в 17:32
За що пенальті у ворота МС? За те що нападник господарів на ногу голкіперу наступив
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