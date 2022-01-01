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Арсенал - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов
Арсенал – Манчестер Сити ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 1 января 2022 ⋇АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первый футбольный матч в 2022 году получился очень зрелищным и насыщенным. “Арсенал” мог претендовать на пенальти в ворота “Сити”, но затем забил после классного паса Тирни и удара Сака. Команда Гвардиолы смогла вернуться в игру только во втором тайме. Джака на ровном месте привез пенальти, и Марез пробил с точки, а затем Габриэл подвел “Арсенал”, получив вторую желтую. “Манчестер Сити” реализовал большинство на 90+3 минуте – гол забил Родри. “Горожане” побеждают в 11 матчах АПЛ подряд.
Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Сака 31 – Марез 57 (пен.), Родри 90+3
Удаление: Габриэл 59
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