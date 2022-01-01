Родри: То, как Арсенал вырос с Микелем Артетой, вызывает уважение

Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился впечатлениями после победы над "Арсеналом" (2:1) в матче АПЛ:

"У нас бывают 2-3 таких матча в сезоне. Соперник показал, почему занимает свою позицию – то, как они выросли с Микелем Артетой, вызывает уважение.

Мы понимали, что у них было больше времени для отдыха, чем у нас. У них есть шесть дней на подготовку, а мы сыграли три матча на неделе с учетом переездов.

Иногда бывает сложно, когда физических кондиций недостаточно. Нам, возможно, нужно было играть немного проще. В первом тайме мы испытывали проблемы, но во второй половине получилось взять ситуацию под контроль. Люди думают, что мы всегда должны играть на высоком уровне. Иногда это невозможно.

Я вернулся после коронавируса и устал в последние 20 минут. Жоау Канселу играет во всех матчах. Календарь в это время немного сумасшедший", – сказал Родри.