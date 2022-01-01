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Ассистент Артеты: Разочарованы, поскольку мы должны были выиграть матч
Тренер недоволен суддейством
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ассистент тренера "Арсенала" Алберт Стейвенберг прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:2) в матче АПЛ:
"Очень разочарованы результатом на фоне той игры, которую мы показали против одной из лучших команд в мире. Но за этот матч получить ничего не удалось, 0 очков, поэтому есть разочарование, поскольку мы должны были выиграть игру.
Я думаю, что пенальти у ворота "Сити" был. Я просто ищу последовательность. У нас есть ВАР. Так почему бы арбитру не проверить этот момент? Присутствует разочарование от того, что этого не произошло.
Мы сыграли очень и очень хорошо. Сколько моментов соперник создал? Болельщикам понравилась наша игра.
Голевые моменты у нас были, отличный шанс был у Габриэла Мартинелли при счете 1:1. Городимся игрой команды", – сказал Стейвенберг.
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